Un joven oriundo de Valle Fértil, San Juan, se las ingenió para poder competir en el Campeonato Argentino de Enduro que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia. Se trata de Lisandro Mendonça Nunes, quien a falta de un automóvil para poder trasladas su moto de competencia, pudo llegar hasta el lugar de la competencia gracias a su moto de 110cc.

Es que, básicamente, su motocicleta 110 fue su motorhome. A ella le ató un carro detrás y montó su moto de enduro de calle, con la que compitió. Al carro le puso los bolsos en los cuáles traslado la indumentaria de la competencia, más una cubierta de repuesto, una mochila con los alimentos indispensables para pasar la jornada y hasta un banquito de plástico para poder descansar antes de la carrera.

En esas condiciones recorrió los más de 300 kilómetros que separan a Valle Fértil de Iglesia y así poder llegar a competir. Una vez que llegó a Rodeo, lo recibieron con aplausos y hasta le sacaron fotos para destacar el esfuerzo que realizó para poder competir.

Si bien Mendonça Nunes no es sanjuanino, es un vallisto por adopción, ya que nació en Mar del Plata pero reside en el departamento del noreste de San Juan. En la competencia pudo correr junto a los mejores pilotos del país, y aunque no le fue de la mejor manera, para él fue un logro poder participar. El sábado hizo los especiales y pudo completarlos de la mejor manera, mientras que el domingo dio la primera vuelta y en la segunda debió abandonar porque el motor de su vehículo no le permitió continuar.

Sin embargo, el joven marplatense recibió una plaqueta en reconocimiento por su esfuerzo por parte de la organización. Además, muchos de los presentes se ofrecieron para trasladarlo hasta Valle Fértil en camioneta.