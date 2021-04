A los gritos, el diputado nacional Marcelo Orrego insultó y echó a un colaborador en plena reunión legislativa vía Zoom. El dirigente sanjuanino dejó abierto el micrófono durante la transmisión y se escuchó toda la discusión que mantuvo en tiempo real, a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados, con un asesor. Después de que el video se viralizó, el líder del PRO local salió a pedir disculpas y a aclarar el exabrupto.

“¡Vos dejás de laburar hoy conmigo! ¡Vos sos un pelot... atómico!”, manifestaba exaltado Orrego cuando hablaba por teléfono. Fue el legislador del PRO Jorge Enríquez quien alertó la situación y lo cruzó diciéndole “Marcelo, Marcelo, mutuate”. Aparentemente la discusión se escuchó porque el sanjuanino dejó encendido su micrófono y ante la advertencia de su colega no sólo lo apagó, sino que también abandonó la reunión de comisión.

El caso cobró repercusión nacional, como cuando el exdiputado Juan Ameri besó en los senos a su pareja, en plena sesión virtual. Esta vez Orrego salió rápidamente a explicar lo sucedido en sus redes sociales, aclarando que nadie fue desafectado de sus labores y que la discusión se había desatado por una ayuda comunitaria que nunca llegó.

“Estaba en comunicación con un colaborador de mucha confianza con quién tengo una relación de muchos años y a quién le pedí las disculpas correspondientes. Lo que sucedió fue que le pedí que acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa. Soy muy pasional cuando se trata de la necesidad de la gente y, como nos sucede a todos en estos tiempos difíciles, en algunas jornadas se torna complicado no perder la calma. Eso no justifica para nada lo sucedido, pero son errores humanos”, escribió en sus perfiles.

“Hago extensiva las disculpas al resto de legisladores que estaban en reunión de Comisión”, cerró.