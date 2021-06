La muerte de Silvana Tulco luego de haberse contagiado de coronavirus golpeó muy fuerte a la sociedad sanjuanina y también a sus seres queridos y allegados. La sanjuanina perdió la vida el martes pasado a sus 38 años luego de haber estado internada en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

La hermana de Silvana, Viviana Tulco, conversó con Diario La Provincia SJ y expresó lo difícil que es la situación que les está tocando vivir a ella y a su familia: “El bebé tenía fecha para las primeras semanas de mayo, ella dio positivo el 11 y fue el 16 de mayo cuando comenzó a sentirse peor. Fue al hospital y la devolvieron a su casa porque le dijeron que tenía que llamar al 107 desde allí. Desde la casa llamó, la fueron a ver y le dijeron que no estaba en trabajo de parto, pero ella no se sentía bien para respirar, se le dificultaba y seguía con fiebre”.

Además, Viviana agregó que las horas pasaron y después “se la llevaron al hospital a las 21:30 y el bebé nació por cesárea ya que ella no podía respirar bien”. A partir de ese momento, Silvana quedó aislada durante dos días. El 18 de mayo le hicieron una tomografía y el 19 pasó a terapia intensiva Covid del hospital Rawson. Previamente, había recibido tratamiento con paracetamol en medio de un estado que ya no le permitía saturar en los niveles normales.

“Un día tuvo el bebé y a los dos días estaba en terapia. No me explico y no entiendo si no pudieron hacer algo antes viendo el cuadro en el que estaba, ya que ella les pedía oxígeno porque no podía respirar”, advirtió. Luego, Silvana fue intubada y tras pelearla durante varios días, murió. El bebé está bien de salud y quedó bajo los cuidados de sus abuelos paternos.

Por último, concluyó con dolor: “Yo sólo sé que se agravó después de tener el bebé, yo estaba aislada también, por eso es que no entiendo qué pasó. Mi cuñado estuvo con ella en el hospital. Yo estaba complicada d salud y cuando pude salir, ella ya estaba intubada y no supe más, hasta que me dieron la triste noticia. No podemos entender, no podemos asumir todavía esto”.