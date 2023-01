Conocé la cascada de Santa Clara, la belleza natural ¿sanjuanina o mendocina?

Una de las maravilla de la naturaleza escondidas en lo profundo de la montana es la hermosa atracción turística, la Cascada de Santa Clara, la cual es muy promocionada en San Juan. Y después de mucho tiempo creyendo que estaba en suelo sanjuanino, se confirma que pertenece a territorio mendocino.

La cascada está ubicada en el sur de San Juan, límite con Mendoza. Y después de que una serie de publicaciones en redes sociales pusieran en duda la pertenencia del lugar, la Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia se ocupó de realizar el pertinente estudio con la colaboración de un prestigioso geográfo, quien determinó que la Cascada Santa Clara está en territorio mendocino.

Fin de la discusión

A partir de una serie de publicaciones en redes sociales, que captó la atención de las autoridades provinciales sobre el tema, el ente gubernamental se puso de inmediato a trabajar para corroborar lo que se estaba poniendo en duda.

Mientras que la información por las redes y sus influencer comenzaban a tomar impacto, como el video de un famoso influencer de tik tok que confirmó lo que se estaba hablando. El bartender Gilmar Cordovan, quien llegó hasta el lugar para hacer un coctel al que casi se le frustra por el calor, mostró con testimonios de puesteros de que dicha cascada no es sanjuanina.

Esto reafirmó lo constatado por el personal de la Dirección de Geodesia y Catastro y el estudio particular hecho anteriormente por un prestigioso geográfo sanjuanino.

Se consultó al director de Catastro, Juan Pablo Quattropani, quien no dio precisiones sobre la ubicación del lugar pero envió a un equipo de profesionales. Tras el trabajo de campo, no quedaron dudas de que está en suelo mendocino no solo la casacada sino también el puesto que hay en el lugar.

La Cascada Santa Clara desde Google Earth. Foto: Google Earth

Jorge Pickenhayn, prestigioso geógrafo que durante años se desempeñó en la UNSJ, dijo que entendía que era de San Juan pero al realizar un estudio ayudado por el Google Earth, se determinó que el lugar está emplazado en territorio mendocino, con lo cual se da por finalizada la discusión.

San Juan la sigue promocionando

Lidia Chaparro, quien integra la Cámara de Turismo de Pedernal en la parte de Secretaría y Hospedaje, sostiene que siguen recibiendo consultas por el atractivo paisaje, no sólo de viajantes nacionales sino europeos y asiáticos.

“Esta es la temporada más fuerte que tenemos, ya todos están buscando la reserva para poder visitar el lugar”, confió la referente en el tema a diario La Provincia de SJ.

La cascada que mide de 10 metros aproximadamente, se encuentra al Suroeste de San Juan, a 26 kilómetros desde Pedernal. “Se puede llegar en vehículo bajo, despacio y en autos altos se puede ingresar tranquilamente, ya que hay partes en donde se tiene que pasar por ríos. Cuando hay creciente o llueve se debe ir con mucha precaución”, remarcó, recordando que si bien es una zona seca, suele haber crecientes muy peligrosos para quienes acampan al lado del río, lo cual no es recomendable.

Muy cerca a la cascada se sitúa el puesto de la familia Suárez, quien tiene un predio para que los turistas acampen, estaciones sus vehículos, arrienden caballos y disfruten de un asado luego de la larga caminata.

Ubicación de la Cascada Santa Clara Foto: Google Maps

Acceder al paraíso del momento no es nada fácil pero se puede hacer mediante dos alternativas: adentrándose desde el Valle de Pedernal, en Sarmiento (San Juan), con una demora de 2 horas 51 minutos, por ruta 153. O por Uspallata de Las heras (Mendoza), 3 horas 45 minutos por ruta 149.