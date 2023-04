Conocé a Mauro, el “Torpedo” sanjuanino que con 12 años rompe todos los récords en natación

Imparable: Mauro Czybuk con 12 años es la nueva estrella en la natación de Argentina y con un futuro que no tiene límites.

El nadador nacido en San Juan no sólo cosecha medallas en cada competencia de las cuales participa, sino que ahora batió un nuevo récord a nivel nacional, compitiendo en el Torneo de las Américas XXX Copa Regatas disputado en Lima, Perú, en su debut internacional.

Mauro Czybuk (segundo de izquierda a derecha) y sus medallas conquistadas en Perú, además de lograr un récord argentino. Foto: CADDA.org

Su pasión por la natación comenzó a los 3 años, llamando la atención de los padres, quienes remarcaron que Mauro no le tenía miedo al agua. También integró equipos de fútbol, pero su destino ya lo tenía marcado y continuó con la natación.

Desde el 2022, Mauro Czybuk (12 años) tuvo una explosión atlética de alto rendimiento y eso se refleja en cada competencia. Fue convocado a la Selección argentina infanto-juvenil y el fin de semana pasado logró colgarse 7 medallas en Perú, y como premio mayor tiene el récord argentino, el primer nadador sanjuanino que logra una marca de estas características.

Anteriormente había logrado 5 medallas de oro y una de plata en el campeonato de la República de Infantiles, disputado en el natatorio del Parque Olímpico de Parque Roca, Buenos Aires, llegó la convocatoria a la Selección nacional y en los últimos días rompió con todos los pronósticos en Perú.

Mauro Czybuk sin escalas

“En Buenos Aires (ganó 5 medallas de oro y una de plata) me vieron los técnicos de la Selección y luego me llamaron para una preselección. Entrené con ellos y después me convocaron a la Selección Infanto juvenil para viajar a Perú”, comentó Mauro, el “Torpedo” sanjuanino.

Multicampeón argentino

Mauro Czybuk es el actual campeón argentino en 100 mts. libre y 100 mariposa, 200 mts. libre y 200 combinados y 400 mts. libre. Además es subcampeón en 200 mts. mariposa.

Cada vez que se tira al agua es para bajar sus tiempos

Martín González, su entrenador en el Club Ausonia, considera a Mauro como “un nadador que nada pruebas de medio fondo y fondo y por su contextura física, lo ideal es que sea un fondista. Previo al viaje a Lima, ganó la fecha en el sanjuanino de aguas abiertas en el dique Punta Negra”, remarcó orgulloso.

“Debido a su edad no se lo ha exigido al límite”, aclaró Martín González pero “él siempre está a fondo y tiene posibilidades de buscar un récord nacional individual, aunque eso no es lo importante en un nadador, sino que siempre que se tire a competir, baje las marcas y es lo que hace él”, sintetizó.

Clasificaciones de los chicos argentinos

En la última jornada del Torneo de las Américas XXX Copa Regatas en Lima, Perú, los nadadores argentinos rompieron 1 récord de categoría y sumaron 7 oros, 6 platas y 4 bronces. Argentina totalizó 30 preseas doradas, 27 de plata y 14 de bronce.

Tania Ferreyra y Mauro Czybuk se quedaron con las marcas técnicas.

Los integrantes de la Selección Argentina Infantil de natación, Tania Ferreyra y Mauro Czybuk se quedaron con las marcas técnicas, en la Copa Regatas que se llevó acabo en la ciudad de Lima, Perú. Foto: CADDA.org

Damas 11-12 años:

50m espalda: 1°, Catalina Díaz Marmo (32.90); 2°, Laila Chain (34.42); 6°, Victoria Olivera (36.80); 10°, Malena Medina (37.66)

100m mariposa: 2°, Laila Chain (1.11.53); 3° Constanza Contreras Hecht (1.12.92); 4°, Morena Meiriño (1.13.55); 5°, Maia Gazan (1.14.26) y 6°, Victoria Olivera (1.16.85)

200m libre: 1°, Tania Ferreira (2.12.94), 2°, Maia Gazan (2.15.33); 4°, Morena Meiriño (2.22.83); 5°, Malena Medina (2.25.01), 6° Constanza Contreras Hecht (2.25.57)

Varones 11-12 años

50m espalda: 1°, Federico Bottos (32.17); 3°, Bautista Tieri (32.90); 12°, Benjamín Espínola (37.90); 14°, Lorenzo Tallone (39.98)

100m mariposa: 2°, Mauro Czybuk (1.04.42); 3°, Pedro García (1.05.97); 4°, Bautista Tieri (1.07.77); 8°, Valentino Cheruse (1.12.92); 11°, Federico Galichio (1.19.88)

200m libre: 1°, Mauro Czybuk (2.06.49); 2°, Pedro García (2.09.98); 3°, Valentino Cheruse (2.19.44); 10°, Federico Galichio (2.29.94); 19°, Benjamín Espínola (2.36.27).

Postas

4x50m libre mixto: 1°, Argentina (Morena Meiriño, Malena Medina, Valentino Cheruse y Valentín Etcheverry) en 2.00.50, y 2°, Argentina (Constanza Contreras Hecht, Victoria Olivera, Federico Galichio y Benjamín Espínola) en 2.07.02

4x50m libre varones : 1°, Argentina (Mauro Czybuk, Bautista Tieri, Federico Bottos y Pedro García) en 1.50.81

4x50m libre damas: 1°, Argentina (Catalina Díaz Marmo, Tania Ferreyra, Mora Rodríguez y Maia Gazán) en 1.55.02 (récord de la categoría).

Selección Argentina que compitió en Lima, Perú

La Selección Argentina Infantil que compitió en la Copa Regatas, Lima, Perú, conquistó un total de 30 preseas doradas, 27 de plata y 14 de bronce. Del torneo participaron deportistas que se encuentran en el programa nacional de infantiles y menores.

Selección Argentina Infantil que compitió en la Copa Regatas que se llevó acabo en la ciudad de Lima, Perú. Foto: CADA

Los nadadores argentinos:

Adrián Luna (NADOS)

Vittorio Benítez Rotta (AEC)

Guillermo Morales (SACSF)

Enzo Luque (CAUSF)

Camilo Tolosa Idalgo (SUTERH)

Federico Botos (CDR)

Valentín Cheruse (CMR)

Federico Galichio Barcelona (SUTERH)

Benjamín Espínola (SITAS)

Lorenzo Tallone (GEVP)

Pedro García (DDLP)

Mauro Czybuk (AUS)

Víctor Etcheverry (CRU)

Bautista Tieri (MSI)

Las nadadoras argentinas:

Julia Bonardo Pasaro (SPORT)

Micaela Sánchez Vega (CAUSF)

Paulina Ramello (SPORT)

Martina Jovellano (CAUSF)

Victoria Montesi (SITAS)

Laila Chain (NSAGVB)

Victoria Olivera (NADOS)

Morena Meriño (NSAGVB)

Mora Rodríguez (AMH)

Malena Medina Villegas (SITAS)

Tania Ferreyra (CRCTES)

María Gazán (DDLP)

Catalina Díaz Marmo (AEUM)

Constanza Contreras (CARP)

Acompañaron a los deportistas argentinos: Andrés Fuentes, Eduardo Díaz (ETN), Silvia Otero (técnico de calidad-NSAGVB), Susana Lauría (técnico de calidad-CAUSF), y Josefina Bandrowsky.