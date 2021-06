La presencialidad en las aulas sanjuaninas es un tema que continúa dando que hablar. Si bien por el momento las clases presenciales son voluntarias debido a la segunda ola de coronavirus, se espera que después del receso invernal de julio comiencen a ser obligatorias nuevamente.

Según Felipe De Los Ríos, ministro de Educación de San Juan, eliminarán la voluntariedad para el segundo semestre. De esta manera, esperan que se vuelva al formato de comienzo de año con burbujas. “Dios quiera que se pueda mantener (la no voluntariedad), creo que San Juan está haciendo todo lo posible, apelo a que la presencialidad y todas las actividades económicas se sostengan”, indicó el funcionario en radio Estación Claridad.

Además, De Los Ríos contó que de 240 mil alumnos que hay en el sistema educativo local, “hay 6 mil casos de ausencia indefinida, no sabemos por qué no están yendo”. Cabe destacar que desde el 7 de junio se determinó el modo de presencialidad cuidada voluntaria, que le otorga a los padres el permiso para elegir si mandar o no a sus hijos a las aulas. Si bien se supone que en caso de no asistir deben comunicar los motivos, hay 6 mil casos en donde no hicieron esto.

“Queremos saber a qué se debe porque la incidencia (del Covid-19 en junio en el ámbito educativo es 0.03 y desde marzo acumulado es 17.34”, indicó De Los Ríos, a lo que agregó: “Debemos cerrar la semana sabiendo por qué, ya que la incidencia de la pandemia en la escuela es baja. Tememos que hayan abandonado algunos, es una preocupación para toda la Argentina, la conectividad nos juega en contra, pero los vamos a ir a buscar”, agregó.

“Debemos llegar a todos para la continuidad pedagógica. Ya no podemos plantearnos los 180 días de clases y completar los contenido sino una promoción acompañada para salir del paso de una situación como esta”, sostuvo el funcionario, a la vez que ratificó que el 25 de junio se reunirán con los gremios docentes y con Salud Pública para determinar cómo seguir luego del receso invernal que, por ahora, está previsto desde el 12 hasta el 23 de julio. Finalmente, analizó que si se adelantan las vacaciones, “nos traería descomprimir en lo inmediato pero hay quienes ya han planeado un descanso y pagado de turismo interno dentro la familia. El beneficio es que le daríamos a Salud Pública más oportunidad de vacunar”.