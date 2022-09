Se pone en marcha de la Web-App 103 Atención al Vecino

En un trabajo entre el municipio y la UTN Facultad Regional San Francisco, el intendente Damián Bernarte realizó el lanzamiento de la nueva Web – App 103 Atención al Vecino, esta nueva alternativa de contacto entre el vecino y el municipio, surge en el marco de un Proyecto de Modernización Tecnológica aplicada al reclamo de vecino y a través de un proyecto de vinculación con la Casa de altos

El intendente Damián Bernarte afirmó que el equipo de trabajo con la articulación con la UTN es indispensable, que debe ser un aliado estratégico del estado municipal, sinergia de la cual debemos retroalimentarnos, generando mejores condiciones en el ámbito académico, en el ámbito práctico del nivel universitario y en facilitar la vida a los vecinos. Esto representa lo que nosotros queremos para la ciudad, cumplir con la palabra empeñada y hacerlo de manera mancomunada entre los distintos actores de la sociedad”.

Para referirse al respecto, el secretario de Modernización Mario Daró manifestó que “es un día muy importante para nosotros porque estamos poniendo a disposición de la ciudad una aplicación tecnológica que nos permitirá recibir el reclamo y solicitudes de los vecinos. Hasta hoy, nosotros contábamos con dos canales de recepción, por un lado el presencial y por otro vía telefónica a través del 103, y de esta manera estamos dando un paso más hacia el objetivo que siempre nos remarca nuestro intendente en el sentido de facilitarle la vida al vecino”.

En ese sentido, Daró explicó que a través de un celular o una computadora, el vecino podrá transmitir sus inquietudes y sus reclamos. Para ello deberá ingresar a la página del municipio www.sanfrancisco.gov.ar, ingresar al sistema de Atención al Vecino, seleccionar el área donde va dirigido el reclamo, indicar la ubicación, agregar un comentario respecto a la inquietud y anexar una fotografía. Una vez enviado el reclamo, el vecino podrá realizar un seguimiento del mismo.

“Hay dos aspectos que quiero recalcar, uno es que esta aplicación fue desarrollada íntegramente por profesionales de nuestra prestigiosa universidad UTN, es un producto 100% local y el otro aspecto, es la participación del personal municipal, de la Secretaría de Servicios, con su experiencia en materia vía telefónica de Atención al Vecino y por otro lado la Secretaría de Desarrollo Económico y Educativo por su compromiso con este desarrollo, y desde el área de informática por su conocimiento en sistema”, sostuvo Daró.

En cuanto a los beneficios de utilizar una Web-App, Calloni dijo que “entre sus ventajas la misma no requieren recursos para instalación, no se necesita permiso, siempre se encuentra actualizada porque está en línea, es un ahorro tiempo y energía ya que no consume batería al ser una web-app y es de acceso rápido que estará disponible a partir de mañana martes 20 de septiembre”.

En tanto, desde la UTN Facultad Regional San Francisco, su decano Alberto Tolosa sostuvo: “Venimos a dar el resultado de una de las acciones que como Universidad entendemos que debemos poner al alcance de la sociedad. A través de este convenio, entre tantas actividades y acciones que llevamos delante de manera conjunta con el estado municipal, es un aporte más que hacemos desde la Casa de altos estudios ya que consideramos que una contribución a la comunidad en la cual nos desarrollamos, que es la misma en la que los estudiantes son vecinos, donde los profesionales son docentes y además compartimos el espacio, por ello todo lo que podamos hacer estará a disposición del municipio”.

Presentación de APP de Atención al Vecino Foto: San Francisco

Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria Alejandro Trosero comentó que “Con esta idea, la Secretaría de Extensión junto con el Departamento de Ingeniería en Sistema, desarrolló conjuntamente con personal municipal esta aplicación del 103 Atención al Vecino. Para nosotros es una experiencia muy importante por el hecho que estamos brindando un producto a la comunidad, donde futuros egresados están ejecutando una ingeniería aplicada. Este proyecto fue realizado con estudiantes avanzados e ingenieros, quienes lograron hacer esta aplicación para gestionar el uso correcto de los recursos municipales de manera eficaz y eficiente”.

Frente a ello, el decano Tolosa dijo que para la Casa de Estudio “tiene un valor agregado muy importante saber que estudiantes avanzados realizan acciones a través de la parte práctica y despliegan su conocimiento en actividades que luego la ves funcionando”.

Cabe reiterar que la Web-App estará disponible a partir del martes 20 de septiembre, a través de la página www.sanfrancisco.gov.ar desde la cual se podrá descargar la aplicación o bien gestionarla desde la plataforma municipal ingresando con usuario de CIDI o CUIM.