Durante la madrugada de este domingo, y como ocurre en reiteradas oportunidades los fines de semana, agentes municipales con la colaboración de efectivos policiales interrumpieron fiestas clandestinas que se llevaban a cabo en diferentes puntos de la ciudad. Además, se produjo la clausura del boliche Ninna.

Alrededor de la 1:30hs., los agentes se hicieron presentes en el local nocturno Ninna, ubicado sobre la calle Pueryrredón al 50. Allí constataron que no se cumplía con los protocolos vigentes en el marco de la pandemia por el COVID-19, por lo que procedieron a la clausura del mismo. Además de superar el total de personas permitidas, las mismas no usaban tapabocas y no se cumplía con los protocolos dispuestos para locales gastronómicos. Previo a esta clausura, el fin de semana pasado se había viralizado un video en el cual se veía una gran aglomeración de personas dentro del local.

Por otro lado, a las 3:30hs., se interrumpió una fiesta clandestina que se estaba llevando a cabo en barrio Savio, en una vivienda sobre calle José Lencinas al 2100, de la cual participaban unas 60 personas aproximadamente. El lugar era el mismo en el cual se había interrumpido otra fiesta el fin de semana pasado con más de 100 personas.

Por último, a eso de las 4hs., los agentes municipales junto con personal de la policía de Córdoba se hicieron presentes en un domicilio ubicado sobre calle España al 1300, donde se estaba produciendo una reunión no autorizada con más de 20 personas. En ambas ocasiones se labraron actas por la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos por la pandemia del cononavirus.