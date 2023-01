Qué es el temblor esencial, la condición que afecta a Horacio Rodríguez Larreta y que aclaró en redes sociales

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se hizo eco de una imagen que fue utilizada en los últimos días por diferentes usuarios en las redes sociales sobre cómo agarraba una botella de agua. En ese sentido, el líder de la Ciudad de Buenos Aires reveló que sufre de una condición desde su infancia.

Se trata de un temblor esencial, que vendría a ser un tipo de movimiento tembloroso involuntaria, es decir, que la persona tiembra sin tratar de hacer y no puede dejar de hacerlo de forma voluntaria.

Tras las burlas que sufrió, Horacio Rodríguez Larreta reveló que padece temblor esencial (Twitter)

“Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto. Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos”, escribió Larreta en su cuenta de Twitter.

“Como se trata de una condición que no mejora ni empeora, a medida que fui creciendo fui aprendiendo a convivir con esto. Y como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida”, agregó.

En esa línea, añadió que “algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención”.

Esta condición no tiene una causa que lo provoque, es decir, no sé sabe el motivo por el que comienza. Sin embargo, es el temblor más común de todos. De hecho, todos tenemos algo de temblor en ocasiones, pero los movimientos son usualmente tan pequeños que no puede ser vistos.

Cuáles son los síntomas del temblor esencial

La revista médica online de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señaló que “es más probable que se note el temblor en el antebrazo y las manos”, lo que explica la referencia de Larreta a la foto que se viralizó en los últimos días.

Rodríguez Larreta contó que a veces los temblores le dificultan agarrar micrófonos o botellas.

También puede afectar la cabeza, los brazos, los párpados u otros músculos. El temblor pocas veces ocurre en las piernas o los pies. Una persona con temblor esencial puede tener dificultad para sostener o usar objetos pequeños como platería o una pluma.

Qué tratamiento puede realizarse para esta condición

Para los temblores esenciales, es posible que no sea necesario un tratamiento. Es más, los expertos recomiendan que se tenga cuidado con el estrés y para eso se adopten técnicas de relajación, evitar la cafeína y un buen descanso.

También hay que tener en cuenta que estos temblores dificultan la vida diaria en ocaciones, por lo que es recomendable comprar ropa con cierres de velcro o ganchos de botón, utilizar utensilios que tengan un mango más grande de lo común o tener zapatilla sin cordones.