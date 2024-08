Hiperandrogenismo: el análisis de la doctora Patricia Moreno

En el marco de la polémica que se viralizó en estos días en torno a la boxeadora argelina ganadora del oro en boxeo femenino en los Juegos Olímpicos 2024, Imane Khelif, la doctora en tocoginecología, Patricia Moreno, explica que es el hierandrogenismo, sus causas y síntomas como así los posibles tratamientos y su supuesta ventaja en el desempeño deportivo. En una charla televisiva esto explicaba la especialista:

-” El hiperandrogenismo es el aumento de las hormonas masculinas, testosterona, una hormona llamada androstenediona y un sulfato (de deshidroepiandrosterona) DHEA-S, son tres hormonas que la tienen normalmente la mujer y el hombre. El hombre la tiene 20 veces más aumentada que la mujer y en la mujer se produce principalmente en el ovario. De ahí hay otros tejidos, la grasa, algunos otros tejidos que pueden producir hormonas masculinas, pero como te decía, tiene que ser 20 veces menor al hombre.”

-¿Cómo afecta esto, digamos, a las mujeres?

“Hay una enfermedad que es muy conocida o que se la nombra, que es el síndrome de ovario poliquístico, que sería como el ejemplo del hiperandrogenismo, como para que nos demos cuenta más o menos qué es. El hiperandrogenismo lo que hace es que el ovario produce cantidades elevadas de testosterona, por lo tanto en la mujer produce signo de masculinización, vello en brazos, en la zona de la barba, produce también como cambios en la cadera, vos vas a ver que son mujeres con cadera chiquita pero con abdomen prominente. Genera mucho acné, alopecia, que es la caída muy exagerada del cabello y algunos signos indirectos como ser manchas en la piel, nosotros decimos giba dorsal, que es como un acúmulo de grasa en la zona cervical, o sea, son signos indirectos. Y de ahí obviamente en la parte del funcionamiento, que es la alteración en el ciclo menstrual, son pacientes que por ahí pueden pasar meses enteros sin menstruar.”

- ¿Bien, cómo se llega a este diagnóstico?

-“ Lo principal y siempre en medicina es la clínica, es el interrogatorio y es la consulta médica, la paciente viene y la causa más frecuente de consulta es la amenorrea, que es la alteración en el ciclo menstrual. Son pacientes con historias crónicas de oligomenorrea o amenorrea y es la primera causa. Y de ahí uno empieza a investigar y encuentra el acné, la caída del pelo, bueno, los vellos sobre todo, vas a ver que en los brazos es como donde más hay. Y de ahí pedís una ecografía, obviamente dependiendo si la paciente mantiene o no mantiene relaciones, transvaginal o vía abdominal y análisis de sangre.”

- Doctora, se habla de que el hiperandrogenismo puede generar alguna ventaja deportiva en competencias de alto rendimiento, ¡Esto puede ser así?

-” Sí y no. Depende mucho. Tiene que estar muy, muy, muy elevada realmente la hormona masculina y para que esté tan elevada, o sea, es como muy polémico, entonces es como muy delgadito realmente esta mujer, ¿Es natural su exceso de hormona o está suplementada? Por lo general una paciente con este exceso de hormona tiene características fisonómicas, físicas que la delatan, como lo que yo te nombraba recién. Y no es solamente la parte muscular y la fuerza, además de que es una mujer que está entrenada en eso, hay que acompañar un montón de otras cosas como la alimentación. Pero me parece por ahí que la polémica está en si realmente esto es natural. En teoría no debería ser tan marcado.”

- ¿Pero esto lleva a que se pueda dudar de sobre si es correcto que compita en una categoría femenina o no?

-” Yo creo que no. Es una persona que está muy entrenada, me parece que es algo más físico de ella que su hiperandrogenismo. Por supuesto que son todos muy polémicos, pero el tema es que ellos tienen que diferenciar si esto es natural o provocado por algún complemento, suplemento de testosterona. Pero para mí no tendría que estar cuestionado porque es una persona entrenada. Distinto es en otras patologías que también se se cuestiona en un momento que era varón con hormonas femeninas, que es lo que se llama el testículo feminizante, que es otra entidad genética distinta, que es un hombre que tiene testículo, pero el testículo no produce testosterona a los niveles que tiene que ser para que desarrolle el resto de los órganos masculinos. Es otro tema. Pero no es el caso. Se había puesto en cuestionamiento y se había dicho también que podía ser eso.”

-Después se confirmó que sería hiperandrogenismo

-” Hoy por hoy eh en el deporte hay mucho eh mucho suplementos de cosas, arrancan este con suplementos dietarios y demás. A mí me pasa, tengo muchas pacientes que están incluso usando el pellet de testosterona. Pacientes jóvenes que es más para muscular. Ahí está cuestionar e Investigar si ella suplementa testosterona con hormonas biosintéticas

-¿Cuál sería el tratamiento entonces para el hiperandrogenismo?

-”Lo que tenés que ver primero es el síntoma que querés trata. Como decía, se suele acompañar de obesidad, de síndrome metabólico, aumento de la insulina, alteración del ciclo, entonces vos tenés que ver cuál es el síntoma que querés tratar. Generalmente nosotros decimos que es una tríada de tratamiento que es la dieta la actividad física y el tratamiento médico y el tratamiento médico se basa por lo general la metformina para bajar los el síndrome metabólico y este el tratamiento hormonal que se suele dar anticonceptivos específicos para evitar que se ovario siga produciendo hormonas, tanto femenina como masculinas, como para ponerlo en reposo. Hay otro tratamiento que es una combinación de una droga que se llama mioinositol con el ácido fólico que lo que hace es madurar los folículos y que esos folículos produzcan las hormonas que corresponden y no las otras.”