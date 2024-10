Avances y retos de la Salud Pública, en el análisis de la Doctora Noemí Díaz

En línea con una provincia que busca mejorar constantemente sus prestaciones sanitarias, la doctora Noemí Díaz, líder gremial (SUMAR) y prestigiosa médica pediátrica, compartió su visión sobre el estado actual de la salud en Tucumán. En una entrevista exclusiva, la profesional habló sobre los avances logrados en la provincia, los desafíos que aún persisten y las estrategias para abordarlos. Desde la mejora en la atención de emergencias hasta la importancia de la capacitación continua de los profesionales de la salud, Díaz brindó una perspectiva integral sobre el Sistema de Salud provincial.

“La salud en Tucumán creo que está mucho mejor. Tenemos todos los materiales y herramientas necesarias, profesionales de la salud todos muy capacitados”, afirmó Díaz al inicio de la entrevista, que reveló los detalles de su visión sobre el futuro de la salud en la provincia.

Sobre el servicio público sanitario provincial, Diaz aseguró que “Actualmente muchos deciden ir a un hospital en vez de la parte privada, además del factor económico que todos sabemos. A todos los hospitales se les está haciendo reestructuración, capacitación, promoción y prevención, es un trabajo de los 365 días del año. Siempre que que voy a una paritaria les digo, ´acá tienen que hacer una diferenciación´. Porque la salud es la única que trabaja los 365 días del año, no paramos. Porque las guardias no se paran, en las salas se sigue atendiendo, en los consultorios... Incluso se agregó consultorio en turnos vespertinos, ya no derivamos niños con bronquiolitis a la parte privada, todos son atendidos en el mismo hospital. Antes habíamos llegado a tener hasta dos salas de internación abreviada y aún así teníamos que derivar al sanatorio, por la sobresaturación de consultas. Creo que también que la promoción y la prevención de incentivar a los papás a la consulta precoz, enseñando la sintomatología, los primeros síntomas que tiene, por ejemplo, en este caso, la bronquiolitis, consultar al centro de atención primario de salud más cercano a su domicilio. Hoy es un lujo decir que en toda la provincia tenemos más de 300 centros de atención primaria de salud, policlínicas que atienden 24 horas y además los hospitales. No tan solo como antes que había un solo profesional; hoy están cuatro y cinco de distintas especialidades. O sea que se ha mejorado muchísimo. Entonces ¿Cómo no valorar lo que los trabajadores de la salud hacen para atender a toda la población tucumana?. Y no tan solo tucumana, porque sabemos que podemos ver en otros lados, canchas de fútbol, todo, pero de salud nada. Todos vienen: los de Santiago incluso salta Jujuy, Catamarca, a Tucumán, por qué porque acá tenemos todo, la aparatología compleja de última generación y los especialistas en todas los rubros de la especialización. Y además, hay una especialización permanente, que a veces no llegamos a cubrir. Si vos tenés que hacer una capacitación, sabés que te cuesta el sueldo entero de un mes para hacerlo”.

- Para poder hacer un curso.

-”Para poder hacer ese curso que quizás dura tres, cuatro o cinco días, porque tenés pasaje aéreo, tenés hoteles, tenés que pagar la inscripción, a veces son $200 la inscripción. Pero la salud avanza, hay que estar actualizado. Y eso es lo que siempre decimos, hay una diferenciación; de no parar ninguna fiesta de guardar, estar ahí atendiendo, dando respuesta. Entonces yo creo que es muy, pero muy importante.”

- Es delicado para usted porque es dirigente gremial. ¿Usted cree que con (Osvaldo) Jaldo y con el doctor (Luis) Medina Ruiz ha cambiado esto en Tucumán?

-”Yo creo que ya desde antes venía cambiando, con un trabajo la verdad impresionante, que que distintos Ministerios de Salud trataron de hacer. Sobresalió mucho la la doctora (Rossana) Chahla, de de andar de un lado para el otro. Yo creo que eso se siguió, al doctor Medina Ruiz, lo podemos ver sábado y domingo, en distintos lugares con trabajadores de la salud, que están haciendo su tarea, en esos lugares. Y aparecen las fotos, es de público conocimiento. Quizás en un feriado también está. Por eso digo, todo un equipo de salud concentrado para salvar vidas. Pero haciendo un examen exhaustivo, con una buena revisación al paciente, para dar el mejor diagnóstico con rapidez. Así también actúan las emergencias, con las distintas ambulancias, en los distintos puntos. Y ambulancias nuevas, muy bien equipadas y con personal capacitado. Tal es así, que aún ahora, después que sacamos nosotros y logramos aprobar la reforma de la ley de carrera sanitaria, creo que la salud debe ser mucho más reconocida, mucho mejor pagada, porque el estrés a veces no compensa lo que cobramos.”

- Hay un mito que para operase, se demora mucho. ¿Qué tiempo es el máximo de espera?

-” Ahora agregó un sector que se llama Gestión de Paciente. Esa gestión de paciente es: se dan los turnos, depende de la necesidad del cuadro de la urgencia, (la urgencia por supuesto es operada al instante). Hay equipos diarios. No se esperan ni los turnos programados. Un ejemplo, una cirugía de vesícula, por una litiasis vesicular, se saca el turno, pero ya no es la demora de antes. Casualmente una de las cosas que se hizo fue poner cirugía en turnos vespertinos. Se utilizan los turnos también a la tarde porque hay mayor cantidad de quirófanos, y se ofrece a Los profesionales hacer un doble turno, por supuesto que que tiene su costo. Pero no se está haciendo en un solo hospital. En todos los hospitales de alta complejidad tienen este sistema de mejoramiento. Porque una de las preocupaciones de nuestro gobernador es darle a la salud todo lo que necesite. Darle todas las herramientas, que no esperen tanto tiempo (los pacientes). Porque el esperar te podía complicar. Por eso estimulamos a la consulta precoz y sacar turno rápidamente. Profesionales hay.”

-”Usted sabe que un portero gana un millón y medio. U n médico promedio, ¿Cuánto gana?

-” Con estas paritarias, con muchos vaivenes y mucha discusión de algo que si, reconoce el gobernador, no es fácil discutir con la Comisión de SUMAR, porque siempre vamos con presentaciones bien fundamentadas. Hoy un profesional está en 1,030.000 pesos. Recién lo logramos en esta paritaria, por lo tanto consideramos que tenemos nuevamente paritaria en octubre, digamos el retroactivo. Lo que corresponde a octubre, lo tenemos en noviembre. Esperamos que también se incorpore un porcentaje importante de la modificación de los coeficientes de la ley de carrera sanitaria.”

-¿Cuántas horas?

-” Seis horas diarias y hay gente que por supuesto hace 24 horas semanales, o sea guardias de 24 y devuelve en 6 horas. Son 30 horas semanales. Quiere decir que mensualmente trabajamos 120 horas. Hay profesionales que por supuesto, como sabemos la situación económica, tienen doble turno. ¿Qué significa? Hacen guardias críticas, hacen libres disponibilidades...”

-¿El que ya está a punto de jubilarse?

-”Depende a dónde él se posicionó, si llega a ser un jefe puede llegar hasta 1,400, si no es jefe y quedó como soldado raso... Pero pasa lo siguiente, vos tenés que entender que hay poca sala; hay poca jefatura, entonces hay uno que tiene la jefatura, entonces los demás no llegan a ese monto. Para llegar a los dos millones deben hacer Guardia Crítica”.