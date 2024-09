Apoyo a adolescentes embarazadas en el Hospital Eva Perón

El Hospital Eva Perón organizó un encuentro para acompañar y brindar apoyo a adolescentes embarazadas, en el marco de la Escuela de Pacientes. La actividad se centró en sensibilizar a la comunidad sobre el embarazo adolescente y ofrecer orientación y recursos a las jóvenes y sus familias.

La psicóloga Vanesa Cordero, supervisora de salud mental del departamento de primer y segundo nivel, detalló: “Hoy realizamos una actividad compartida con el Hospital Eva Perón, y el área programática, con las embarazadas adolescentes del área operativa Banda del Río Salí. La idea es trabajar embarazo y adolescencia, que es una etapa de vulneración, de necesidad de acompañamiento, y sobre todo cuando se transita un embarazo en ese momento evolutivo de la vida. Esta actividad está en el marco de la escuela de pacientes para embarazos adolescentes, dirigido a padres y Comunidades”.

“Nosotros decidimos abordarlo no solo con la embarazada, sino con su entorno afectivo cercano, ya sea una abuela, la pareja, una amiga, alguien que pueda estar para acompañar e implicarse; y con esto lo que pretendemos es sensibilizar a la comunidad para que también pueda acompañar en este momento a la adolescente embarazada. Y me parece muy importante que éste sea un trabajo articulado, por lo que quiero agradecer al subdirector técnico del hospital, doctor Esteban Gordillo, y todo su equipo, que estuvieron siempre a disposición. Y desde el área programática también, que me acompañaron en la búsqueda activa de pacientes y en convocar a los adolescentes, para poder abordar estas situaciones de salud de las personas que no solo implican un cambio físico y subjetivo en lo individual, sino que nos compete también a todos, mediante un abordaje intersectorial”, enfatizó la especialista.

Participaron del evento la subsecretaria de salud, Cristina Majul, el director del Área Programática Este, doctor José María Góngora, el Subdirector técnico del Hospital, doctor Juan Esteban Gordillo, y autoridades de la red de servicios, áreas programáticas y operativas, Jefes, personal asistencial y no asistencial y pacientes del efector y del área.