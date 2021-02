La cabalgata patriótica que partirá en abril desde Buenos Aires hacia Salta para conmemorar el Bicentenario de la muerte de Güemes generó polémica luego de que Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta se manifestara en contra del uso de caballos para el recorrido.

Desde esa entidad advirtieron que iniciarán acciones legales si no escuchan su pedido de buscar otra altera alternativa para homenajear al Héroe Gaucho en lugar de utilizar “animales no humanos”. La respuesta de los organizadores de la travesía no tardó en llegar en la voz de Carlos Boti Lecuona, quien aseguró que las personas que lo intiman desconocen la fuerza y el espíritu del caballo. También aclaró que la cabalgata se realizará con el debido respeto al estado físico y a los tiempos del animal.

“Nosotros no vamos a hacer nada con un caballo incómodo”

“Nuestra Patria completa se hizo a caballo y en condiciones de cuidados absolutamente inferiores, sin embargo se hizo. Cuando uno monta a caballo y éste te lleva con pasión, con ganas, te das cuenta que no está mal ni muchísimo menos. En esa simbiosis él te muestra cuando está incómodo y nosotros no vamos a hacer nada con un caballo incómodo”, explicó en una entrevista con CCN Salta.

La “Marcha Patriótica” en homenaje a Güemes partirá el próximo 16 de abril desde el monumento al héroe, ubicado en Buenos Aires. Desde allí recorrerán distintos puntos del país, cumpliendo 40 kilómetros por día, con paradas y descansos en el medio, además del recambio de caballos. Esperan llegar a Salta el 6 de junio para sumarse a las conmemoraciones del día 7, fecha que recuerda cuando hirieron de muerte al General.