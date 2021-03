Las ciclovías que desde el año pasado funcionan en el avenida Belgrano y en la calle Alvarado, en pleno centro salteño, perjudicaron el trabajo de las personas que cobran el estacionamiento en la zona. Reclaman que el Municipio capitalino los traslade a zonas más redituables para su economía.

Las bicisendas recorre los sectores izquierdos de la Belgrano y Alvarado e imposibilita el estacionamiento de vehículos en ambos sectores, lo que significa menos trabajo para los permisionarios. La titular del sector, Adriana Oscari, le explicó a FM Profesional que si bien se reunieron con autoridades municipales, las cuadras que les asignaron no son redituables, ya que se trata de lugares donde los conductores no estacionan o están alejados del centro. También anticipó que si no reciben respuesta realizarán una manifestación en el Centro Cívico Municipal.

En respuesta al reclamo, la secretaria de Promoción Social, Inclusión y Discapacidad, Jaqueline Cobo, aclaró que no podrán devolverle a los permisionarios las cuadras que tenían en las calles Alvarado y Belgrano porque no será posible quitar las ciclovías del lugar, y que estas representan un avance para la movilidad sustentable en la ciudad. También agregó que desde el año pasado se reúne con los permisionarias para acordar su estabilidad laboral en plena pandemia. Se busca, por ejemplo, que cuenten con una ART y que se congele el precio del talonario a $150.