Martt Chein, el salteño fashionista que sueña con entrar a Gran Hermano para aportar moda a la casa

Desde que se abrió el casting para Gran Hermano 2023, miles de argentinos comenzaron a hacer sus videos para ser los próximos ‘hermanitos’. Uno de los postulantes que revolucionó las redes fue Martt Chein, el salteño que se viste con libertad y sueña ser seleccionado para aportar “una cuota de moda a la casa”.

El salteño tiene 31 años, nació en Buenos Aires pero se mudó a Salta con su familia. Cuando terminó el secundario se fue a estudiar a Córdoba. “Me recibí de Licenciado en Ropa y Diseño Textil. Después hice un posgrado en Asesor de Imagen y actualmente hago Estilismo Visual”, relató el hombre.

Martt Chein es influencer de moda y, según él, logró ser hombre libre. “Toda la censura que me hicieron en mi vida, del ‘no, no, no’, de lo que estaba prohibido y que un niño en los 90 no podía jugar con las barbies, hoy la barbie soy yo. Me convertí en el ken que le robó la ropa a barbie”, aseguró.

El postulante de Gran Hermano se expresa a través de la moda, “como un grito de libertad, de alegría a la vida”. Algunas personas no entienden su estilo, pero a él le encanta mezclar lo femenino con lo masculino.

Martt Chein, el salteño que quiere entrar a Gran Hermano 2023. Foto: Instagram

“Mi mundo representa una dualidad porque hago meditación, soy espiritual, me encanta conectarme conmigo mismo. Trato de ser agradecido con las personas y tener empatía. También soy muy superficial, como asesor de imagen me gusta gustarme frente al espejo y les enseño a mis clientes a que también lo hagan”, expresó el salteño durante su video.

El influencer explicó que es fashionista. “Nunca hubo uno en Gran Hermano. Me parece muy mal. Es hora de que llegue uno para dar moda al programa”, manifestó. “No soporto la falta de respeto o las agresiones disfrazadas en chistes. No me causan gracia para nada”, concluyó.

Así fue el casting de Martt Chein para entrar a Gran Hermano 2023