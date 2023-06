Indignante situación en Salta: personas mayores caminaron 4 horas al no poder atravesar la ruta por un corte de tránsito

Docentes y trabajadores de la salud cortaron la Ruta 51 para reclamar por mejoras salariales. El fuerte debate que se provocó es que si bien ellos tienen derecho a reclamar, el paso está cortado hace días e imposibilita trabajar a los vecinos de barrios aledaños, como lo es el caso de esta mujer mayor que tuvo que caminar por 4 horas porque su colectivo no avanzaba.

La situación está así desde hace días ya que el corte continúa y los vecinos no pueden ir a trabajar ni volver a sus viviendas. Entre los damnificados se encuentran personas de edad avanzada que se ven obligadas a caminar muchos kilómetros para poder atravesar la manifestación y pasar al otro lado.

El testimonio de la mujer en Salta que tuvo que caminar 4 horas

Una de las mujeres que se encontraba en la zona fue entrevistada por El 10 TV y explicó que vive que en el Paraje Chorrillos, que está a unos 18 km. Como su colectivo no pudo pasar, ella se bajó y caminó 4 horas para llegar a su trabajo en capital.

La mujer mayor que tuvo que caminar 4 horas por la ruta. Foto: Qué Pasa Salta

“No se dan cuenta de que nos perjudican a todos. Había viejitos de la Quebrada caminando por aquí, que no tienen la culpa ¿Con qué fin? Porque a las maestras se les ocurre defender su derecho de cobrar más ¿Y nosotros? No están respetando nuestro derecho de trabajar. Tenemos que ir caminando a la ciudad de Salta”, manifestó la vecina.