Encontraron a la bebé recién nacida que había sido robada en un hospital de Tartagal

“Alerta Sofía”, difundían sus padres y familias en las redes sociales alertando que la bebé recién llegada al mundo había sido robada. Pedían desesperadamente información para volver a encontrarse con su hija.

Luego de la desesperada búsqueda, la niña fue vista por un vecino de Tartagal tirada en un baldío, sana y salva.

El hombre se llama Roberto Romero y rápidamente llamó al teléfono de emergencias. Las declaraciones del personal de seguridad afirman que el vecino escuchó el llanto en una casa abandonada y pidió a los efectivos policiales que se trasladen hasta el lugar.

Rápidamente, la transportaron hasta el hospital local para someterla a los estudios correspondientes y saber su estado de salud.

Los padres lograron reconocerla y se encontraban en el nosocomio a la espera de los resultados. Una de las personas que estaba en el lugar capturó una imagen de los médicos festejando la aparición de la menor.

El festejo de los médicos al recibir nuevamente a la bebé robada en Tartagal Foto: Instagram

CÓMO FUE EL ROBO DE LA BEBÉ EN TARTAGAL

La beba nació el jueves en horas de la tarde en el hospital Juan Domingo Perón, y este viernes a eso de las 7 de la mañana comenzó la pesadilla.

“La acompañé al baño a mi señora porque estaba un poco dolorida, la bebé quedó en la cama y cuando salimos ya no estaba. Me fui a preguntarle a la enfermera y me dijo que nadie la había retirado”, relató el padre de la recién nacida, según detalla El Tribuno.

Ante esta situación, se pidió la intervención de la policía y al tratarse de un lugar cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, también se sumó a Gendarmería Nacional. De esta manera se originó un operativo cerrojo para intentar localizar a la pequeña y a quién se la llevó.

El hospital de Tartagal permaneció con custodia para controlar los ingresos y egresos, en la zona hubo operativos policiales en distintas localidades, y en las rutas nacionales 34 y 86, Gendarmería llevó adelante cortes para realizar los controles correspondientes. La cercanía con la frontera es lo que más preocupaba a los padres y familiares de la recién nacida.