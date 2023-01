El motivo por el que Kike Teruel deja Los Nocheros: “No voy a volver y no voy a seguir cantando”

Los seguidores de Los Nocheros y amantes del folklore no salen de su asombro, porque el pasado sábado 21 de enero, Kike Teruel hizo un impactante anuncio: deja el grupo con el que hizo su recorrido en la música. Las razones que lo hicieron tomar esta decisión las comunicó en una transmisión en vivo que hizo en su propia cuenta de Instagram.

“Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comenzó el folklorista este domingo a las 19 en el vivo, antes de desarrollar qué sentimientos lo llevaron a tomar esta radical decisión.

En primer lugar, Teruel quiso dejar en claro que esta fue una resolución completamente personal: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén”.

Kike Teruel deja Los Nocheros, pero aseguró que cumplirán con todos los compromisos pautados. Foto: losnocherosofic

“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó.

Teruel lanzó una impactante afirmación que da cuenta de la importancia total de su partida: “Yo me hice con Los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”; y agregó: “No sé que voy a hacer. Pero es el momento, estoy sin ideas para el grupo”.

¿Los Nocheros estarán en Cosquín Folklore?

Sin dilatarlo más, Kike respondió en los primeros minutos de la transmisión a una de las principales preguntas que surgieron cuando anunció su retiro: “Cantamos el miércoles (en Cosquín). Vamos a cumplir todos los compromisos. Voy a estar hasta marzo, abril. Pero esta es mi última temporada de verano”.

Así, Teruel aseguró que estará con Los Nocheros en el Festival de Cosquín Folklore 2023 este próximo miércoles 25 enero, que ahora toma otra expectativa: “Cantamos en Cosquín y en todos los festivales y shows que tenemos”. También dijo, sobre un posible show despedida: “Quizás lo hagamos, me gustaría”.

Cómo seguirán Los Nocheros, ¿habrá reemplazo?

Kike agradeció a Rubén, Álvaro y Mario por el camino recorrido y la excelente relación que tienen al día de hoy: “Los que nos escuchan lo saben: esta buena onda no se puede fingir”.

Teruel se ocupó de aclarar que su partida no es una sorpresa para ellos: “Mis compañeros lo saben de hace mucho y habíamos quedado en que iba a hacer el anuncio en esta fecha”.

Sobre el futuro del grupo y un posible nuevo cuarto integrante, lo dejó en manos de ellos: “Si alguien me va a reemplazar, eso es decisión de los chicos”.

La segunda partida de Kike Teruel

Esta no es la primera vez que Kike Teruel deja Los Nocheros, aunque su salida anterior fue en otras circunstancias. El alejamiento fue anunciado en noviembre de 2013, cuando el cantante confirmó que se tomaría un “año sabático” para vivir en España junto a su hijo a partir de abril de 2014 y hasta diciembre de ese año.

En ese ínterin, Los Nocheros publicaron Trío, un disco en el que grabaron con una formación atípica conformada por Mario Teruel, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre.

Ahora, Kike explicó la diferencia fundamental con lo que pasó en 2013: “Cuando me tomé un año sabático, la primera vez fue por motivos de salud. Esta vez no es por eso, y la diferencia es que no vuelvo. No voy a volver a cantar, por ahí compartiré un temita por las redes con ustedes, pero nada más. Mi corazón de cantor y mi voz queda con Los Nocheros”.

En eso, recalcó que tampoco hay motivos familiares involucrados, que cuenta con el apoyo de sus seres queridos y sobre todo de su esposa Karina. De paso, les agradeció y recordó: “A mi familia hermosa la tengo por Nocheros, porque a Karina la conocí cantando en La Peña Gaucha de Güemes”.

“No es fácil para mí estar diciendo que me voy”, admitió y compartió: “Yo creo que mi misión de cantar ya terminó”.

Kike reflexionó sobre su futuro: “Tengo una fundación y proyectos hermosos que pueden servir a Salta y al país. Estoy abierto a propuestas, que yo entiendo como misiones que uno va cumpliendo en la vida. Pero no voy a seguir cantando como carrera profesional porque esto es muy demandante, como muchísimas profesiones”.

Y expresó que tampoco planea irse a otras latitudes, al menos por el momento: “Por ahora me quedo en el país, en Argentina. A cualquiera que le entran a robar tres veces en un año piensa en la posibilidad de irse. Sin embargo, si se me da la oportunidad me iría, pero no por renegar de este país al que le pongo el hombro como ustedes, sino porque me encanta viajar”.

“Mi vida con los Nocheros fue maravillosa. Todos tomamos decisiones para estar mejor y creo que esta decisión va a ser mejor para mi vida”, concluyó Kike.