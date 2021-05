Culminó la etapa de evaluación del concurso fotográfico “Salta mirada joven”, un evento que se originó para celebrar el 439º aniversario de la Fundación de Salta. Se eligieron a los tres ganadores, que presentaron las mejores imágenes para definir su visión de la ciudad.

En primer lugar se eligió el trabajo “Brillando en la Oscuridad” de Tamara Lihuén Farfán, por el cual recibirá un premio de $ 20.000. El segundo lugar es de Facundo Fernández, con su obra “Atardecer en la Linda”, con un premio de $ 15.000. Finalmente, la fotografía “Salta que brilla” de Javier Fernando Silisque recibirá $ 10.000.

Por otra parte, todos los autores de las diez fotografías preseleccionadas por la gente recibirán una mención especial, y todas se presentarán en una muestra para que los vecinos de la ciudad disfruten de las imágenes presentadas. Además de las imágenes, cada participante debía escribir un pequeño texto describiendo su obra.

Los ganadores

"Brillando en la Oscuridad" de Tamara Lihuén Farfán. Municipalidad de Salta

“En medio del caos me topé con este joven sentado, abrazado por la paz y cómodo con su soledad. Se encontraba observando la ciudad con ojos acostumbrados a tanta belleza cotidiana. Sin importar que nunca he tenido una cámara profesional, siempre pensé que la fotografía es para expresar lo que siento en mis más profundos sueños. Esta vez quiero enseñar una foto que he tomado en la cual no estoy transmitiendo nada mío, sino un sentimiento de alguien ajeno a mi existencia. Es aquí cuando entendí que Salta es de aquellos cuyos corazones se iluminan al respirar su verdadero espíritu”. Tamara Lihuén Farfán

"Atardecer en la Linda" de Facundo Fernández. Municipalidad de Salta

“Es casi imposible captar la belleza de nuestra ciudad en una sola imagen, pero sin dudas me quedo con esta que ilustra sus mejores atardeceres con cielos teñidos de mil colores. Su catedral: expresión de riqueza arquitectónica y símbolo de fe y la flor del lapacho que llena de vida a sus cerros y avenidas”. Facundo Fernández

"Salta que brilla" de Javier Fernando Silisque. Municipalidad de Salta

“La fotografía tomada desde el cerro muestra la ciudad o parte de ella, donde se aprecia el caer de la tarde. Las luces se prenden y Salta brilla. Mientras que a lo lejos en los cerros se ve, el último pedazo de cielo con luz, que es cubierto por el montón de nubes grises frías, haciendo también referencias éstas al clima fresco que estamos viviendo en la ciudad. Muchas gracias por su tiempo de leer esto”. Javier Fernando Silisque