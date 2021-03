El rebrote del coronavirus llegó a otras latitudes, y es inminente que también suceda en Argentina. Está comprobado que el COVID-19 es una infección que muta y este comportamiento sorprende a los científicos. La única certeza es la eficiencia del uso del barbijo, de la desinfección con alcohol, y el distanciamiento social, más allá de a vacuna.

El gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, advirtió que la llegada de la segunda ola del coronavirus a Salta es inminente, y aseguró que el sistema sanitario de la provincia está preparado para hacerle frente. “Yo informé en noviembre del año pasado que a fines del mes de marzo de este año, es prácticamente inminente el rebrote de COVID-19. Los salteños nos relajamos, pero nosotros estamos preparados para una nueva guerra contra este enemigo invisible”, explicó Salomón en una entrevista con Multivisión Canal 9.

Salomón remarcó que esperan que el rebrote tenga más fuerza que el del año pasado aunque todavía no está sucediendo. “Los salteños debemos concientizarnos que el distanciamiento y uso de barbijo son armas para esta nueva guerra. Esperemos que me esté equivocando, esperemos que no sea como yo pienso, pero pienso que viene con mucha furia, hay mutaciones del virus y eso me asusta mucho”, sentenció.