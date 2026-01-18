Zaira Nara se sumó a la tendencia de la pollera larga y dio cátedra de estilo con un look bien rockero

Zaira Nara siempre se adelanta a las temporadas y muestra los outfits que serán tendencia. Sensual, audaz, avasallante y con un toque chic crea looks únicos. Es especialista en los últimos gritos de la moda.

En Instagram tiene más de 7 millones de fans. Allí publica su día a día, en donde se la puede ver luciendo las últimas tendencias del mundo de la moda. Marca tendencia y conquista corazones con su actitud. Jamás pasa desapercibida. Los últimos gritos del mundo de la moda están en su radar.

Zaira Nara arrasó con un look de verano y posó con la bikini más diminuta de la temporada

La hermana de Wanda Nara juega al límite de la censura en muchas ocasiónes. Combina a la perfección los estilos del momento y crea looks únicos. Está un paso adelante y las novedades de la moda son su pasión.

Zaira Nara se sumó a la tendencia de la pollera semitransparente y causó sensación con un look de verano delicado y audaz. Mostró mucha piel y lo combinó con un strapless mega diminuto en color negro. Para el calzado, optó por unas sandalias con tiritas, también en tendencia esta temporada. Llevó el cabello suelto con ondas bien marcadas y utilizó un maquillaje sutil. Delineado negro para sus ojos y así resaltar su mirada y mucho brillo labial. La publicación coleccionó miles de likes de sus seguidores.

El destape de Zaira Nara: la modelo se bajó el pantalón y deslumbró con un conjunto de ropa interior al límite de la censura

Zaira Nara dio cátedra de estilo y se sumó a la tendencia furor de esta temporada de verano

La modelo marca tendencia con cada uno de sus outfits. Dueña de un carisma único, se roba suspiros y se lleva todas las miradas con sus publicaciones. Da cátedra de estilo y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Zaira Nara modeló con una pollera semitransparente. Una tendencia que pisa fuerte en las playas de la costa argentina y también en Uruguay. La modelo e influencer desplegó toda su audacia y deslumbró con el outfit del momento.