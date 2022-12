Zaira Nara encandiló a sus seguidores luciendo un vestido rosa al estilo Barbie girl

Es indudable afirmar que cada vez que Zaira Nara posa para las cámaras, millones de fanáticos en las redes sociales se enamoran de su belleza al natural.

El look de Zaira Nara Foto: instagram/zaira.nara

Logró conquistar las pasarelas más conocidas del país y posicionarse como una influencer en el mundo de la moda, juntando más de 5 millones de seguidores en la red social de la lupita.

“La noche de anoche, haciendo lo que más me gusta, conducir”, escribió en su último posteo en @zaira.nara, mientras combinaba sus dos pasiones, el modelaje y el periodismo. Pese a no haber estudiado la carrera de comunicación, su personalidad y destreza frente al micrófono lograron que Zaira cumpla el rol de comunicadora.

Zaira Nara enamoró con su look. Foto: Instagram

De la mano de Pollo Álvarez posó luciendo un vestido hasta al piso y al cuerpo, en color rosa chicle al estilo Barbie Girl. Sin embargo, el tajo en su lado derecho dejo entrever una de sus piernas, dándole el toque sensual que la prenda necesitaba.

Deslumbró en sus redes sociales con un magnífico vestido Foto: instagram

Cuál es la dieta de Zaira Nara

A la hermana menor de Wanda Nara pareciera ser que no le pasan los años y eso es gracias a su constancia en los buenos hábitos como el entrenamiento y la alimentación. “Suelo comer bastante variado. Prefiero las opciones saludables, aunque no me impongo restricciones. Mi dieta incluye carnes, verduras, frutas y pastas”, explicó.

Mostró cuál es el must de este verano Foto: instagram

Sin embargo, reveló: “Pero nunca faltan los chocolates ni los helados o, si vienen amigas a casa, una torta o medialunas”.