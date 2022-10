Wanda Nara llevó un corset empedrado y un escote pronunciado, pero un detalle se llevó toda la atención

No es cosa de hoy que Wanda Nara causa furor este donde esté con sus polémicas declaraciones y sus amoríos escandalosos, tampoco es de la actualidad los arriesgados looks de la empresaria argentina.

Wanda Nara cautiva a sus fans con sus últimas fotos en Instagram.

Lo llamativo es que no dejó ver su rostro, lo poco que se ve son sus tatuajes en el brazo que nos deja distinguir que realmente es ella, al igual que su cabellera rubia tan característica.“¿Quién es esta chica? ¿Digo quién es la más cara? About yesterday in the #quieneslamascara”, escribió en la descripción de su posteo haciendo referencia al programa conducido por Natalia Oreiro y ese detalle donde solo se ve el corset empedrado y la campera de jean que usó.

Wanda Nara y su polemico atuendo Foto: instagram

Wanda Nara y su supuesto amorío con L-Gante

Crecen los rumores de un supuesto amorío entre Wanda Nara y el cantante de cumbia 420, L-Gante. Al principio de esta historia, pocos creían que fuera cierto, pero al cabo de unas semanas hasta los mismos protagonistas empezaron a dar indicios de un posible affaire entre ellos.

Más allá de que el cantante declaró en la mesa de Mirtha Legrand que se estaban conociendo y una supuesta canción dedicada a la influencer, en los últimos días Nara redobló la apuesta con un polémico tweet. “No hay amores imposibles,¿o si?” Podemos pensar que es una respuesta frente a los miles de comentarios sobre la posible relación.

L-Gante y Wanda Nara, en medio de las versiones que dan cuenta de un romance entre ambos. (Instagram).

Sus seguidores en la red social del pajarito no dudaron en hacer chistes al respecto y contestarle el posteo. “Si, el de tu ex con la chica”, escribió un usuario haciendo referencia al encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez.