Virginia Gallardo posó en microbikini y enfrentó las críticas: “No me había dado cuenta...”

Virginia Gallardo comenzó su camino en la televisión como bailarina, pero con el tiempo fue ampliando horizontes hasta consolidarse dentro del mundo del espectáculo. Su carisma y simpatía hicieron que se ganara un lugar especial en el corazón del público, que la sigue de cerca desde hace años. Con esa energía positiva que la caracteriza, también conquistó las redes sociales, donde reúne a millones de seguidores con los que conecta de manera auténtica y cercana.

Virginia Gallardo, en Socios del Espectáculo

En esta oportunidad, la vedette volvió a ser noticia en las redes sociales, aunque esta vez no por sus viajes ni por sus habituales posteos en bikini, sino por la respuesta que le dio a un seguidor que intentó descalificarla. En una de sus historias de Instagram, la bailarina compartió la captura de una pregunta que le enviaron en la caja de consultas: “¿Sabés que llegaste tarde al reparto de cerebro? Demasiado culo”.

Virginia Gallardo posó en microbikini, recibió un comentario desubicado y no dudó en replicar

Lejos de quedarse callada, Virginia eligió el sarcasmo como herramienta y retrucó con una frase que rápidamente se viralizó: “Menos mal que antes llegaste vos porque no me había dado cuenta, che”. Su contestación, breve y filosa, dejó en claro que no está dispuesta a tolerar comentarios ofensivos sin ponerles un freno con humor.

Virginia Gallardo posó en microbikini, recibió un comentario desubicado y no dudó en replicar

El look de Virginia Gallardo que enamoró a sus seguidores

Con más de 2.9 millones de seguidores en Instagram, Virginia Gallardo suele compartir sus mejores looks y momentos de su vida cotidiana. Recientemente, deslumbró con una producción de fotos en la que posó con un traje de baño enterizo multicolor que resaltó su figura.

La foto de Virginia en traje de baño.

La exvedette se mostró radiante con un diseño que combinaba un vibrante fucsia coral en la parte inferior con un corpiño estampado en distintos tonos. Con un peinado recogido, dejando dos mechones ondulados sueltos en el rostro, y un maquillaje natural en tonos nude, Gallardo se llevó todos los elogios.

En medio de una ola polar, Virginia Gallardo posó con una microbikini ultra XS y calentó el invierno

En la descripción de la foto, Virginia escribió: “Amor por las enterizas. ¿Ustedes?”, invitando a sus seguidores a opinar sobre su elección de traje de baño. La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios halagadores. “Cada día más linda”, “Estás hermosa”, “La bomba argentina” fueron solo algunos de los mensajes que recibió.