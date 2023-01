Una larga lista de amores y rumores con jugadores de fútbol: los romances de Sol Pérez

Sol Pérez tuvo un 2022 espectacular con su consolidación como panelista del Debate de Gran Hermano, y por el pedido de matrimonio que le hizo su novio, Guido Mazzoni. El empresario le regaló un anillo y, de rodillas, le pidió casamiento en el medio de un mar color turquesa, en una lujosa embarcación, durante un recorrido por la isla de Capri.

Hace muy poco, Sol Pérez contó que estuvo de novia 2 años y medio con un chico que prácticamente era parte de su familia, pero era un maltratador. “Toleré dos años de maltrato. Era una mujer sometida”. También recordó que una vez ella se fue a dormir y al rato, a su lado, se acostaron su cuñado con su novia y comenzaron a tener relaciones. Cuando Sol Pérez le contó su novio acerca de lo sucedido, él le respondió de mala manera y la llevó a dormir a otro cuarto en un colchón en el suelo.

Las relaciones con jugadores de Sol Pérez

A fines de 2016, la exchica del clima confirmó su separación con el futbolista Jeremías Ugo Carabelli cuando este jugaba en Chacarita. Aunque, Sol Pérez se había encargado de desmentirlo en varias ocasiones. También se la relacionó con jugadores de River, Lucas Alario y Exequiel Palacios. Este último vínculo se terminó luego de que ella se enteró de que él estaba en pareja con otra mujer desde hacía cuatro años.

Tiempo después, Sol Pérez reconoció haber tenido un romance con con Lisandro Magallán, defensor de Boca. En diálogo con la revista Pronto, aseguró que la relación no prosperó por malas actitudes del joven. “Te voy a ser sincera y es la primera vez que toco el tema: es verdad que lo conocí pero no funcionó. Tampoco intentamos nada serio. Él tuvo actitudes que a mí no me gustaron y que no comparto para nada”.

“Habló de más y contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. Me enteré de que había hablado de mí con sus compañeros en el vestuario y eso me molestó muchísimo. Se lo dije y lo bloqueé. Nunca más volvimos a hablar”, relató. Además, agregó: “Yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz pero en mi día libre, que era el lunes, me venía a Buenos Aires y nos veíamos a escondidas. Eso estuvo en claro de ambos lados y él también prefería que fuera así, a escondidas. A él le convenía más que a mí porque los jugadores de fútbol siempre tienen 20 puntas, no es que salen con vos y chau”.

El mal momento de Sol Pérez en Carlos Paz

Para pasar un poco en limpio sobre los rumores, Sol Pérez aclaró que con Lucas Alario nunca pasó nada y tampoco con Sebastián Driussi ni Lisandro Martínez: “Hasta dijeron que tuve algo con Cristiano Ronaldo porque me puso like en algunas fotos”, aseguró y aclaró: “Soy re noviera. A los 14 años conocí a mi primer novio y duré tres años. Era un chico del club Centro Galicia, donde hacía patín, voley y gimnasia”.

Siguiendo con la línea de confirmar los romances luego de que se terminan, Sol Pérez explicó que salió con Lautaro Martínez, jugador del Inter y compañero de Mauro Icardi. Durante su último tiempo en Racing, antes de ser vendido a Italia, salía con la exchica del clima pero una vez que se fue, no pudieron mantener la relación a distancia.

Sol Pérez venía a verlo a Buenos Aires los días de descanso de la compañía en la que trabajaba, pero se la vinculaba con Nazareno Casero y eso le sumaba problemas con Lautaro Martínez quien le pidió que lo acompañe a Italia, pero la rubia no quiso. Al tiempo el jugador comenzó su noviazgo con la modelo Agustina Gandolfo, tan parecida a Sol que fue mencionada como “un clon suyo”.

Sol Pérez y todos sus amores

También se supo que Sol Pérez salió con Rodrigo Luna Benítez, un licenciado en Administración de Empresas que es profesor de equitación. La pareja se conoció en una disco de la Costanera porteña. Al poco tiempo del anuncio y de mostrarlo en la tele, la exchica del clima rompió con él porque también la celaba demasiado.

También tiempo después contó que además tuvo un fugaz romance con el actor Gastón Soffritti: “Éramos muy chiquitos. Me acuerdo porque mi novio estaba en el boliche, pero en la pista de pop. Yo me chapé a Gastón en la pista de cumbia, y mi mejor amiga, que también era amiga de mi novio, me sacó de los pelos, pero no le contó. En una época era muy infiel”.

¿De dónde es Sol Pérez?

María Sol Pérez, ese e el nombre completo de la actual panelista de Gran Hermano, nació en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, 16 de julio de 1994.