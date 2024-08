Tini Stoessel marca tendencia a cada paso que da. Es una de las cantantes más importantes de la Argentina. Ha logrado triunfar en la escena musical. Su carisma traspasa la pantalla. No solo el público la ama sino también sus colegas. Triunfa arriba y abajo del escenario.

Tini Stoessel lució una microbikini de Playboy que casi no pasa la censura y también estrenó peinado Foto: instagram

Tini no solo marca tendencia en el mundo de la música, sino también en la industria de la moda. Su estilo vanguardista y audaz rompe todos los esquemas e impone cada uno de sus looks. Sus seguidores se inspiran en ella y crean sus propios outfits. Combina a la perfección diferentes tendencias y sus fans alucinan con su estilo.

Tini Stoessel Foto: instagram

La cantante se encuentra disfrutando de unas espectaculares vacaciones junto a sus amigas. Rodeada de naturaleza y disfrutando del mar, estrenó un nuevo peinado ultra trendy y se animó a lucir una microbikini Playboy mega sensual.

Tini alucinó a sus fans con un traje de baño muy diminuto tapando muy poca piel. La joven artista se animó a lucir una bikini muy jugada. Por otro lado, también sorprendió con un nuevo peinado. Un look muy playero. La cantante optó por dejar atrás su pelo corto y apostó por lucir unas pequeñas trencitas largas en toda su cabellera.

Complementó el look llevando muy poco maquillaje. Causó sensación entre sus seguidores con el cambio de look. Los likes no tardaron en llegar y los mensajes de halagos invadieron la publicación.

Tini conquistó corazones con un look mega sensual y dejó a sus fans sin palabras.

La cantante disfruta de unos días de relax. En sus redes sociales compartió una serie de fotografías en donde la podemos ver disfrutando junto de sus amigas de unas increíbles vacaciones.

Tini sorprendió a todos luciendo un traje de baño muy jugado. Mega diminuto y mostrando mucha piel. Casi en toples, la cantante encendió Instagram con su jugado outfit.