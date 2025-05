Tini Stoessel eligió el outfit más sexy con medias de red, corpiño de cuero y mucho escote y se llevó todas las miradas

Tini Stoessel arrancó su camino en la tele siendo muy chica con “Violetta” y, desde entonces, no paró. De actriz pasó a ser una de las voces más fuertes del pop urbano, marcando su propio camino. Hoy es una estrella total: su música suena por todos lados y su estilo siempre da que hablar, especialmente en las redes, donde tiene millones de seguidores.

Tini Stoessel conquistó con su última producción de fotos y un outfit bien sexy

En esta oportunidad, la artista conquistó a sus fanáticos con un look que se llevó todas las miradas. Tini posó con medias de red, cinto de tachas y un corpiño de cuero, que llevó debajo de una musculosa blanca, en el marco de una producción para una reconocida marca. Para completar el look, eligió el pelo suelto, con ligeras ondas, y un make up que acompañó a la perfección el outfit.

La mamá de Tini Stoessel filtró un íntimo video con Rodrigo De Paul y el escándalo es total

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no deja de ser tema de conversación. Tras meses de especulaciones, miradas cruzadas y coincidencias que avivaron las versiones de reconciliación, un nuevo indicio sacudió las redes: un video que publicó Mariana Muzlera, la mamá de Tini, dejó en evidencia la posible presencia del futbolista en los ensayos de la artista.

La filmación fue subida como una simple historia de Instagram, donde Mariana y una amiga reaccionaban emocionadas mientras Tini ensayaba “Buenos Aires”, uno de los temas más sensibles de su último disco. Pero lo que parecía una escena cotidiana se convirtió rápidamente en una prueba irrefutable para los fanáticos: en el paneo que hace Mariana con su celular, aparece sentado Rodrigo.