Thelma Fardin marcó tendencia con un look urbano inspirado en la Selección Argentina y del color de la temporada

Thelma Fardin es una de las actrices e influencers más influyentes de la actualidad. En Instagram tiene millones de seguidores. Allí comparte diferente momentos de su día a día y sorprende con los looks tendencia del momento.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Combina a la perfección diferentes estilos. Las texturas, colores y diseños del momento nunca faltan en sus outfits. En su guardarropa brillan las prendas con mucho estilo.

Audaz y chic, los looks en donde los estilos se entremezclan son protagonistas. Lo urbano y deportivo siempre están presentes. Los detalles tienen un lugar importante en la confección de sus outfits.

Thelma Fardin compartió una imagen en donde la podemos observar posando con un outfit urbano tendencia. Un conjunto de prendas que pisan fuerte esta temporada. Lució la camiseta inspirada en la Selección Argentina en color verde con las tres estrellas y causó sensación. Utilizó un maquillaje muy sutil, delineado negro para los ojos y un poco de brillo labial. La publicación fue todo un éxito y los likes invadieron rápidamente la publicación sin lugar a dudas sabe como marcar tendencia.

La actriz tiene una actitud única. Sorprende con sus looks y pasar desapercibida no es una opción para ella. Las tendencias son su especialidad y las combina a la perfección en toda ocasión.

