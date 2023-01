Sofisticación y lujo con Anya Taylor-Joy en un Dior transparente y de Tiffany

Anya Taylor-Joy es la actual musa inspiradora del cine para muchos directores. Su lanzamiento al ojo público se dio gracias al director Robert Eggers en el film de 2016, The Witch. Donde Anya pudo desenvolver todo el talento innato en la actuación, siendo hoy una las actrices más reconocidas de la última camada.

El look de Anya Taylor-Joy del que hablan sus fanáticos. Foto: Instagram

El pasado domingo se celebró una vez más la gala de la Broadcast Film Critics Assotiacion, conocido como los Critics Choice Awards, entidad encargada de reconocer lo mejor de la industria del cine y la televisión entre los equipos de producción, actores y actrices.

ID:7690913 Anya Taylor-Joy arrives at the 80th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Tuesday, Jan. 10, 2023, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Foto: Jordan Strauss

La gala de la alfombra roja fue una clave esperada por los críticos, la prensa de moda y el ojo fashionista. Galardones donde estuvo presente Argentina con Peter Lanzani, Ricardo Darín y la esperada Anya Taylor-Joy, quien se destacó por sobre la mayoría de las celebridades al apostar con su atrevido look.

Anya Taylor Joy y Peter Lanzani Foto: viapais

Anya Taylor-Joy es definitivamente una de las ‘It Girl’ del momento, quien vestida en un glamoroso y sugerentes Dior junto a la combinación de lujo con Tiffany & Co., desde los pies a la cabeza, salió a lucir un look de alta moda en la que no pasó desapercibida.

Anya Taylor Joy vestida de Dior Foto: Vogue

Con un atrevido y revelador vestido transparente de la firma francesa. La actriz argentino-escocesa fue reconocida por su estilizada figura de alta costura, quien además del vestido ‘midi’ de Dior, fue maquillada con unos smokey eyes muy delineados y un sutil lypgloss para dar el efecto de frescura. Además de un moño tipo ‘messy’ para darle más altura y unos pendientes con gargantilla en cristales.

Anya Taylor- Joy, con vestido semitransparente de Dior Alta Costura. (Foto: AP)

¿Cuánto cobró Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama?

The Daily Mail uno de los medios más importantes de Reino Unido, estimó que Anya Taylor-Joy por la producción la serie Gambito de Dama para Netflix, ganó alrededor de unos $696.000 dólares por su interpretación.

Además, revelaron junto a la firma de Scarlett Joy Ltd., el patrimonio neto de actriz varía en unos 3 millones de dólares, mientras que CelebNetWorth asegura que tiene 1 millón de dólares más un ingreso anual de alrededor de 100,000 dólares.