Sofía “Jujuy” Jiménez dio cátedra de estilo con un look monocromático y marcó tendencia con un vestido en color rosa

Sofía “Jujuy” Giménez tiene un estilo único. Tiene una impronta única y le pone su estilo a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Siempre va por más y triunfa en cada proyecto nuevo que emprende.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Sabe a la perfección como combinar diferentes estilos. Mezcla diseños, colores, texturas. Crea looks únicos y causa sensación con su estilo sin igual.

Sofía “Jujuy” Jiménez marcó tendencia con un vestido en color rosa y dio cátedra de estilo

Los must de la temporada brillan en su guardarropa. Su impronta destaca en cada combinación de estilos. En esta ocasión no fue la excepción y sorprendió a todos con un outfit que arrasó en Instagram.

Sofía “Jujuy” Giménez lució un espectacular minivestido en color rosa tendencia. Una prenda ideal para los días de calor del verano. Mostró mucha piel y lució un escote jugado. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y los elogios no se hicieron esperar.

Sofía “Jujuy” Giménez arrasó en Instagram con la prenda tendencia del verano

La influencer y actriz destaca en toda aparición pública. Tiene un estilo inconfundible. Vive un gran momento personal y laboral. No le teme a los flashes de las cámaras y sabe a la perfección como conquitar likes.

Sofía “Jujuy” Giménez posó con un exclusivo vestido en color rosa y se llevó los elogios de todos sus fans. Dio cátedra de estilo y demostró ser la reina de las tendencias. Revolucionó Instagram y cautivó aplausos.