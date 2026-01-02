Nuevo amor para Sofía “Jujuy” Jiménez: así anunció su romance tras el escándalo de infidelidad

Sofía “Jujuy” Jiménez le dio una nueva oportunidad al amor. Apenas comenzó el 2026, la modelo sorprendió al anunciar que volvió a enamorarse y lo hizo público a través de sus redes sociales, donde la noticia fue celebrada por sus fans.

Sofía "Jujuy" Jiménez en Instagram.

Si bien prefirió mantener en reserva quién es el hombre que la acompaña, publicó un video íntimo en el que se los ve cumpliendo un clásico ritual de Año Nuevo y cerrando el momento con un dulce beso, gesto que confirmó su presente sentimental.

El video de Sofía “Jujuy” Jiménez con su nuevo novio

En sintonía con el registro publicado, la modelo acompañó el posteo con una reflexión en la que escribió: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia, wow!”.

Sofía "Jujuy" Jiménez y su novio.

Más tarde, a través de sus historias de Instagram, la modelo difundió una imagen en la que se la ve abrazada a su pareja y acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá como me agarra el 2026, Dios mío no entiendo nada”.

En los últimos años, Jujuy Jiménez fue relacionada con diferentes vínculos sentimentales, aunque la experiencia que mayor impacto tuvo en su vida personal fue su conflictiva separación de Bautista Bello, ocurrida a mediados de 2023 en un contexto atravesado por una polémica infidelidad.

En ese entonces, el polista fue sorprendido engañando a la modelo en un boliche de Río de Janeiro, mientras ella participaba de un reality en Europa y se encontraba sin contacto con el exterior. Al tomar conocimiento de la traición, Sofía atravesó un duro golpe anímico, que decidió exteriorizar mediante diversos mensajes publicados en sus redes sociales.