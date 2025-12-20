Sofía Jujuy Jiménez deslumbró con un look deportivo y apostó por el accesorio perfecto para ir al gimnasio

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las modelos e influencers más destacadas de la escena mediática argentina. Con cada outfit que comparte revoluciona las redes y obtiene miles de likes. Su estilo jugado y audaz jamás pasa desapercibido.

Desprende sensualidad a cada paso que da. Tiene un carisma único y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Los must de la temporada siempre brillan en sus outfits y nunca faltan en su guardarropa. Las tendencias son su pasión.

Minitop y vincha: Sofía Jujuy Jiménez mostró su rutina de entrenamiento y deslumbró con un look urbano

La combinación de estilos es su especialidad y no duda en ir por más luciendo nuevas tendencias. Fanática del deporte, Jujuy Jiménez compartió su rutina de entrenamiento en Instagram y sorprendió a todos con un look urbano super cómodo ideal para entrenar.

Sofía “Jujuy” Jiménez lució un look total black y dio cátedra de estilo. La parte superior, un top en color negro con breteles y mega escote. La parte inferior, una calza elastizada larga. Cómoda y fresca, ideal para entrenar los días de calor de verano. El accesorio estrella fue una vincha en color blanca. Un must que no puede faltar a la hora de entrenar para poder realizar el ejercicio de manera cómoda.

Sofía “Jujuy” Jiménez eligió un look urbano total black y dio cátedra de estilo

La modelo no conoce de límites a la hora de lucir jugados outfits. Siempre va por más y brilla con cada conjunto de prendas que viste. En esta oportunidad, causó sensación con un conjunto para realizar ejercicio que dejó sin palabras a sus fans.

Sofía “Jujuy” Jiménez sabe como marcar tendencia y tiene las prendas ideales para cada ocasión. En esta oportunidad, eligió un top con escote diminuto y una calza larga elastizada para realizar su rutina de ejercicio. La influencer cosechó halagos y dio cátedra de estilo.