Sara Sklate, la periodista de River, lució la prenda tendencia del verano y la combinó con las botas de la temporada

Sara Sklate es la periodista partidaria de River que destaca con su información y análisis sobre la actualidad del equipo Millonario. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan nueva data de su club. No solo triunfa como periodista sino también como influencer del mundo de la moda.

Combina texturas, colores y estilos a la perfección. Logra recrear los outfits tendencia del momento. Arriesga con prendas audaces y las combina de manera perfecta. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Sara Sklate conquistó con su look total white

Atenta a los must de la temporada, combina las prendas más trendy del momento y crea looks únicos que la hacen destacar en Instagram. Su estilo es audaz y avasallante. No conoce de fronteras al explorar las tendencias de la temporada.

Sara Sklate combinó las dos prendas tendencias del verano a la perfección. Modeló con un outfit único cargado de estilo y audacia. Posó con un mini top en color chocolate de encaje y transparencias y lo complementó con una bermuda ancha en color blanco de jean y las botas de caña alta que son un must de la temporada.

Bermudas blancas y top chocolate: Sara Sklate, la periodista de River, lució las prendas en tendencia del verano y se llevó todos los likes

Complementó el look llevando el cabello suelto y lacio. Para el maquillaje utilizó un poco de rubor y mucho brillo labial. Resaltó su mirada con delineado negro para los ojos. La publicación fue todo un éxito y la influencer coleccionó los likes de todo el público.

Bermudas blancas y top chocolate: Sara Sklate, la periodista de River, lució las prendas en tendencia del verano y se llevó todos los likes

Sara Sklate apostó al outfit de la temporada de verano y revolucionó Instagram

La periodista deportiva brilla a cada paso que da. Paraliza Instagram con looks fuera de serie. Los conjuntos diminutos se llevan todos los aplausos. Siempre va por más y día a día suma nuevos seguidores. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Bermudas blancas y top chocolate: Sara Sklate, la periodista de River, lució las prendas en tendencia del verano y se llevó todos los likes

Sara Sklate marcó tendencia con las prendas must de la temporada. Posó con un top ultra diminuto en color chocolate y lo complementó con una bermuda de calce holgado de jean en color blanco. Los likes no se hicieron esperar y la periodista dio cátedra de estilo.