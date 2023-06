Rosalía, como una diosa griega, posó con un minivestido rojo desde el Partenón

Rosalía es una cantautora y productora española de 30 años, pero que desde niña se interesó en la música y estudió para convertirse en la artista que es hoy. Su gran salto a la fama internacional lo logró en 2019 tras colaborar con J Balvin para la canción, Con Altura, y desde entonces, no deja de ganar popularidad y reconocimiento.

En la actualidad, Rosalía posee 5.315 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, más de 41 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify que la ubican en el puesto 60 de los más escuchados de dicha plataforma, y además, tiene 25.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Rosalía reveló el problema que tuvo con el vestuario en Coachella 2023 que casi arruinó su show Foto: Instagram

La cantante española suele publicar en sus redes sociales, su vida diaria, sus diferentes trabajos dentro de la música, sus vacaciones, su vida amorosa con el cantante, Rauw Alejandro y sus looks más trendy. En esta oportunidad, compartió con sus seguidores su visita a Grecia.

Con su belleza y sus looks lució como una diosa griega, y escribió: “lo he pasado genial en Atenas, subí en taco al Partenón y me encantó cantar en esta ciudad, ojalá volver pronto”. Teniendo en cuenta que Rosalía se fotografió, desde dicho templo griego, con un look poco usual para realizar turismo.

Rosalía, como una diosa, posó con un minivestido rojo desde el Partenón Foto: Instagram

Rosalía lució un minivestido rojo con una pequeña abertura en el cuello y unos stilettos marrones con hebilla muy altos. Además, usó gafas de sol enormes y su cabello suelto y con ondas. Al posar con el sol de frente magnífico su belleza y le otorgó más brillo a la foto.

La publicación recibió 1.3 millones de likes y más de 3.000 comentarios, halagando su belleza y su look, entre cientos de emojis de corazones y fueguitos.

Cuándo se casan Rosalía y Rauw Alejandro

La pareja de cantantes de Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron una relación en 2019 y para año nuevo de 2023 ya estaban comprometidos. Aunque todavía no se reveló la fecha de la boda, la cantante española informó en El Hormiguero que tiene que terminar su gira en julio para poner manos a la obra en el casamiento.