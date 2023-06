Rosalía reveló detalles de su casamiento con Rauw Alejandro: “Tengo un vestido guardado”

Rosalía y Rauw Alejandro continúan cada día más enamorados. La pareja de artistas selló su amor en un proyecto musical en común: un EP con 3 canciones en las que reflejan todos sus sentimientos. Además, como frutilla del postre, anunciaron su compromiso.

La noticia revolucionó a sus fans, quienes no se imaginaban que el casamiento entre Rosalía y Rauw Alejandro podría suceder tan pronto. Sin embargo, ambos artistas continuaron con sus ocupadas agendas laborales y aún no han confirmado exactamente la fecha de boda.

En una reciente entrevista la Motomami habló sobre su compromiso y los planes a futuro junto al cantante puertorriqueño. “De momento tengo que terminar la gira”, comentó la cantante cuando le consultaron acerca del casamiento. Aunque reveló algunos detalles que ya tiene en mente.

Rosalía ya eligió su vestido de boda

A pesar de estar muy enfocada en su trabajo, la artista catalana confirmó que ya tiene preparado lo más importante. “Tengo por ahí un vestido guardado”, comentó. También reveló que se trata de una pieza exclusiva de la diseñadora de modas, Vivienne Westwood.

Respecto a la celebración, Rosalía aseguró que sí habrá una boda “pero chill”. Según adelantó, será solamente con familia y amigos. “Siempre empiezas así luego vas sumando”, fue el comentario que hizo Pablo Motos, conductor de El Hormiguero. “Vamos a ver cómo termina esto”, dijo la cantante sin tanta presión.

Cómo fue la propuesta de casamiento de Rauw Alejandro a Rosalía

Durante la entrevista, Rosalía contó con lujo de detalles cómo fue la propuesta de Rauw Alejandro: “Me lo pidió de una manera muy bonita, en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña, se veían fuegos artificiales porque era fin de año”.

“Justo habíamos subido para la terraza, yo no me lo esperaba” confesó la autora de “El mal querer”. Luego llegó a la parte más importante de la anécdota. “Yo veo que él se me arrodilla y buscaba algo, no lo podía sacar, tenía trabada la caja, sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar, claro”, recordó.