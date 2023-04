Romina Malaspina hizo vibrar las redes sociales al posar frente al espejo con la bata abierta y sin nada abajo

Romina Malaspina acostumbra a compartir cada momento de su vida en las redes sociales, especialmente en Instagram, ya que su rol como influencer le permite llegar a los 2,5 millones de usuarios que la siguen con mayor fuerza, como así también poder presentarles los trabajos que ama hacer.

Romina Malaspina enamora en redes.

Y en esta oportunidad, la influencer viajó hacia Bolivia para llevar su música hacia sus tierras desde su lugar como DJ, y entre las postales que reunió del viaje, se ubicó una en particular que dejó sin aliento a sus fanáticos y no pasó desapercibida.

Se trató de una selfie que tomó frente al espejo del baño mientras cepillaba sus dientes y vestía una bata blanca abierta, revelando de esa forma la ausencia de ropa interior, y con un sutil maquillaje de día en los ojos.

Romina Malaspina cautivó desde el baño con una bata blanca. Foto: Instagram

Qué premio recibió Romina Malaspina en 2021

Hace algunos meses, la influencer acudió a las redes sociales para celebrar con sus fanáticos la victoria que alcanzó en la ceremonia realizada por la plataforma internacional, educativa y del entretenimiento Latin Plug, luego de recibir el galardón de “Mejor Periodista del Año”.

Romina Malaspina, ganadora en los premios LatinPlug. Foto: Instagram.

“¡No me lo puedo creer!”, comenzó escribiendo, y seguido agregó: “Estoy muy contenta de haber recibido este premio. Le quiero dar las gracias a la gente de Latin Plug y Latin Plug Argentina por la oportunidad. También, por supuesto, agradecerles a ustedes que me votaron y a toda la gente que siempre me apoya desde su casa en cada uno de mis proyectos. Sin ustedes, nada de esto sería posible”.