Quien es Francine Joubert, la joven que conquista en Instagram con sus looks a la moda

No supera los 23 años de edad y ya Francine Joubert deslumbra a sus 35 mil seguidores en la red social de la lupita con cada uno de sus looks. Lo cierto es que su gusto por la moda es inigualable.

Deslumbra con sus looks en las redes sociales Foto: instagram

Tanto es así, que tiene su propio perfil de Instagram llamado @Close.tbyfran, donde sube su ropa usada en buen estado y cientos de personas compran las prendas. También tiene su propia marca de ropa, que es todo un éxito.

Casi todos sus seguidores son mujeres que quieren inspirarse con sus combinaciones para salir con amigas, ir a tomar algo o simplemente, ir de paseo un domingo por la tarde.

Su buen gusto por la moda es indiscutido Foto: instagram

Su carisma ante las cámaras, su belleza y talento la llevaron a modelar para marcas reconocidas y asistir a decenas de eventos del mundo de la moda.

Cuáles son los hábitos de la modelo

En cientos de oportunidades, contó a través de sus historias que no era de alimentarse de manera saludable, sino que come lo que quiere cuando quiere.

Se volvió influencer en el mundo de la moda a temprana edad Foto: instagram

Con su rutina de entrenamiento no es tan exigente, de hecho afirmó: “Cuando me pongo las pilas con el deporte me vuelvo fan, pero me cuesta mucho arrancas. Así que no me gusta tanto”.