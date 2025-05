Pampita se vistió de gala para ir al teatro y conquistó la sala con un look total black

Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, Pampita es toda una referente de la moda. Cada vez que sube algo, genera revuelo al toque: su estilo mezcla lo trendy con lo cercano, y muchas toman nota para inspirarse. Siempre presente en redes y eventos, la modelo se volvió una fuente de ideas y looks para el día a día.

El look de Pampita para una noche en el Teatro Cervantes

En esta oportunidad, la modelo conquistó a sus seguidores en Instagram al compartirles el look de gala que eligió para una noche en el Teatro Cervantes: apostó por un look total black con un vestido largo con flecos y stilettos a tono. Acompañó con accesorios minimalistas y un peinado semirecogido que terminó de coronar el look.

Salió a la luz quién descubrió la infidelidad de Vicuña a Pampita con la China Suárez en el motorhome

La China Suárez, una palta y una misteriosa manta amarilla originaria de Nepal quedaron marcadas como símbolos de uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina. El episodio ocurrió en 2015, cuando Pampita irrumpió en el set de grabación de la película El hilo rojo, donde su entonces pareja, Benjamín Vicuña, compartía escenas con la China. Allí, según trascendió, los encontró en una situación comprometedora dentro de un motorhome.

Casi una década después de aquel escándalo, el público seguía intrigado por los detalles de cómo se filtró la supuesta infidelidad entre los actores. Fue entonces cuando Santi Riva Roy, quien formaba parte del equipo de producción de El hilo rojo, decidió romper el silencio y aportar algo de claridad sobre lo ocurrido.

La China Suárez con la manta de nepal y una palta en el motorhome, según la IA.

“Uno de los técnicos que estaba manipulando luces me reconoce y me dice: ‘Vos sos el de América... acá trabaja Vicuña y se está c... a una maquilladora y a la China Suárez.’ Fue tan convincente que bajé e hice una nota dando por hecho el romance. Cuando regresé, el productor me miró y me dijo: ‘¿Qué es este loco? Nos vas a meter en un quilombo.’”

El periodista finalmente despejó las dudas y confirmó que fue una persona del equipo técnico de la película quien lanzó la primera versión del escándalo.