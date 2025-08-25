Palpitando la primavera, Virginia Gallardo dio cátedra de estilo con el blazer más buscado

Virginia Gallardo arrancó en la televisión como bailarina, pero supo ir mucho más allá y ganarse su propio lugar en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, su carisma y simpatía la convirtieron en una figura querida por el público. Siempre con buena onda, Virginia sin dudas logra conectar de forma genuina con la gente también en las redes, donde acumula millones de seguidores.

Virginia Gallardo dio cátedra de look de media estación con el blazer más buscado

En esta oportunidad, la modelo decidió compartir con sus seguidores en Instagram algunas fotos de su último look, ideal para tomar como inspiración en outfit de media estación. En las imágenes se la puede ver con un pantalón sastrero neutro, que combinó con stilettos en blanco.

Pero sin dudas, la estrella del look fue el blazer blanco con detalles en azul, una prenda original que levantó el look y lo hizo perfecto para tomar como inspiración de cara a la proximidad de la primavera.

El look de Virginia Gallardo que enamoró a sus seguidores

Con más de 2.9 millones de seguidores en Instagram, Virginia Gallardo suele compartir sus mejores looks y momentos de su vida cotidiana. Recientemente, deslumbró con una producción de fotos en la que posó con un traje de baño enterizo multicolor que resaltó su figura.

La foto de Virginia en traje de baño.

La exvedette se mostró radiante con un diseño que combinaba un vibrante fucsia coral en la parte inferior con un corpiño estampado en distintos tonos. Con un peinado recogido, dejando dos mechones ondulados sueltos en el rostro, y un maquillaje natural en tonos nude, Gallardo se llevó todos los elogios.

En la descripción de la foto, Virginia escribió: “Amor por las enterizas. ¿Ustedes?”, invitando a sus seguidores a opinar sobre su elección de traje de baño. La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios halagadores. “Cada día más linda”, “Estás hermosa”, “La bomba argentina” fueron solo algunos de los mensajes que recibió.