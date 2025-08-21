Virginia Gallardo presumió su figura con un traje de baño multicolor y se robó todas las miradas

Desde sus inicios en la televisión como bailarina, Virginia Gallardo logró consolidarse en el mundo del espectáculo argentino. Con el tiempo, su carisma y simpatía la llevaron a ocupar un lugar en la mesa de debates de diversos programas, donde se destacó con su estilo frontal y auténtico.

A lo largo de los años, la correntina supo mantenerse vigente, tanto en televisión como en redes sociales, donde comparte desde sus looks hasta reflexiones sobre la maternidad y su día a día. Su naturalidad y cercanía con el público la convierten en una de las figuras más queridas del medio.

Virginia Gallardo en el día de su cumpleaños

Recientemente, la ex de Ricardo Fort sorprendió a todos y al anunciar que será primera candidata a diputada nacional por Corrientes para las elecciones de octubre por el partido La Libertad Avanza (LLA).

A puro brillo: el look con el que conquistó las redes Virginia Gallardo

El look de Virginia Gallardo que enamoró a sus seguidores

Con más de 2.9 millones de seguidores en Instagram, Virginia Gallardo y panelista suele compartir sus mejores looks y momentos de su vida cotidiana. En esta oportunidad, deslumbró con una producción de fotos en la que posó con un traje de baño enterizo multicolor que resaltó su figura.

La foto de Virginia en traje de baño.

La exvedette se mostró radiante con un diseño que combinaba un vibrante fucsia coral en la parte inferior con un corpiño estampado en distintos tonos. Con un peinado recogido, dejando dos mechones ondulados sueltos en el rostro, y un maquillaje natural en tonos nude, Gallardo se llevó todos los elogios.

En la descripción de la foto, Virginia escribió: “Amor por las enterizas. ¿Ustedes?”, invitando a sus seguidores a opinar sobre su elección de traje de baño. La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios halagadores.

En medio de una ola polar, Virginia Gallardo posó con una microbikini ultra XS y calentó el invierno

“Cada día más linda”, “Estás hermosa”, “La bomba argentina” fueron solo algunos de los mensajes que recibió. Su comunidad de seguidores no tardó en resaltar lo bien que le quedaba el look y su innegable belleza.