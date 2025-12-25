Nicole Neumann mostró su rutina de entrenamiento y dio cátedra de estilo con un look deportivo color blanco

Nicole Neumann es una de las modelos más importantes de la Argentina. Su estilo y elegancia no conoce de límites. Los must de la temporada siempre están en su radar. Jamás pasa desapercibida. Las últimas novedades del mundo de la moda son su especialidad.

Marca tendencia y es una especialista en elegir las mejores prendas y así resaltar su espectacular silueta. Va por todo y enamora miradas con su increíble estilo. Es una verdadera estrella del mundo de la moda.

Sin lugar a dudas, da cátedra de estilo y sabe a la perfección como capturar la mirada de sus fans para no pasar desapercibida. Despliega audacia y luce las prendas más vanguardistas de la temporada. La combinación de estilos, sin lugar a dudas, es su especialidad.

Nicole Neumann modeló con un look deportivo al límite de la censura en color total white. La parte superior, un top con breteles mega escotado. La parte inferior, una calza muy ajustada al cuerpo, resaltando su espectacular figura. Complementó el outfit llevando el cabello suelto con rulos bien marcados. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos, sombras en color nude y mucho brillo en los labios. La publicación coleccionó likes y la modelo se llevó todos los aplausos.

La modelo va por todo y se gana los likes de todos sus seguidores con cada outfit que comparte en Instagram. Conoce las tendencias a la perfección y siempre deslumbra con su increíble estilo.

Nicole Neumann posó con un look deportivo total white y conquistó los halagos de todos sus seguidores. Un top diminuto y escotado fue protagonista. Sin lugar a dudas, la modelo da cátedra de estilo y es una verdadera reina fashionista.