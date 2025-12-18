Mica Viciconte mandó al frente a Nicole Neumann y reveló la nueva interna familiar: “Sé quién es ella...”

La separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero pasó hace unos años, pero aún siguen los conflictos entre la expareja por sus hijas. Allegra, la segunda hija de la modelo y el exfutbolista, cumple 15 años y su fiesta generó un nuevo escándalo. Mica Viciconte habló de la interna.

Nicole Neumann contó que su hija le pidió que vaya a la fiesta de 15 años que está organizando con su papá y Mica. No obstante, la pareja no habría aceptado esa posibilidad, por lo que no es invitada. Esto desató un nuevo escándalo y la influencer salió a hablar.

Se agranda la familia: Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron con el anuncio de una feliz noticia.

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann y destapó una nueva interna

Mica Viciconte fue consultada por un móvil de A la Tarde y dio su versión de los hechos por el festejo de 15 años de la segunda hija de Nicole y Fabián. Que hable todo lo que quiera. Nosotros nos mantenemos al margen", comentó la famosa.

“Fue un arreglo entre las partes. A esta altura no me sorprende nada”, agregó picante Mica Viciconte sobre su pelea con Nicole Neumann.

En referencia a que tal vez la modelo le organice otra fiesta a su hija, la influencer lanzó: “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños. Es raro. Yo no compito con nadie…”.

Luego, Mica habló de la ex de su pareja y la posibilidad de hablar para calmar las aguas: “Por supuesto que sé quién es ella, pero respeto a sus hijas. Me mandó mensajes, no voy a exponer nada. Si te arrepentís, mi teléfono es el mismo".

En ese sentido, la influencer comentó y dejó abierta la posibilidad de diálogo: "Si se disculpa, podría cambiar todo. No digo que voy a tomar mate, pero es un camino por el que se puede construir algo bueno”.