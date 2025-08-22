Nicole Neumann respondió firme y contundente a la denuncia que hizo Fabián Cubero en su contra: “No me interesa”

Semanas atrás, Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por demorarse en regresar de las vacaciones que se tomó en Europa con las hijas que tienen en común. Como ya es sabido, tanto el exfutbolista como su pareja, Mica Viciconte, apuntaron fuertemente contra la modelo por tal hecho.

Después de todo el escándalo que se creó debido a las declaraciones ofrecidas por Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann rompió el silencio a través de una nota que le hicieron desde “LAM”.

La contundente respuesta de Nicole Neumann ante la denuncia de Cubero

En principio, Nicole Neumann durante la nota habló sobre las vacaciones que se tomó en Europa. Concretamente, la modelo dijo: “Fue superlindo. Fuimos a ver mi papá, que hace un montón de años que yo no iba. Las chicas (sus hijas) no habían ido nunca. Pudieron ver dónde vive su abuelo, de qué trabaja”.

Aunado a ello, Nicole Neumann puntualizó: “Siempre es lindo disfrutar, recorrer lugares nuevos, culturas nuevas. Los viajes en familia son superenriquecedores”.

Nicole Neumann y sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna

Luego, Nicole Neumann se refirió a los temores que tenía presente con el viaje en cuestión: “Nuestro temor era cómo lo iba a llevar Cruz (su hijo más pequeño). Eran como 20 horas hasta llegar hasta allá, cambios de avión, tren y el gordo se portó divino. Ninguna queja, todo lindo”.

En ese contexto, Pepe Ochoa intentó indagar en la vida de la modelo después de la denuncia de Cubero y, ella simplemente respondió: “Yo todo bien con mi vida. No tengo lugar para estar pensando en esas cosas. A esta altura de mi vida solo quiero el disfrute”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Nicole Neumann zanjó el tema de forma contundente, ya que agregó: “No me interesa escuchar, estoy mucho más allá”. Esto lo dijo luego de que intentaran (desde “LAM”) hablar sobre la denuncia de Cubero.

De tal manera, Nicole Neumann dejó claro que no expondrá los asuntos privados de la familia y tampoco se involucrará en ningún tipo de polémica que esté relacionada con las 3 hijas que tuvo con Fabián Cubero.