Mica Viciconte defendió a Cubero y cargó contra Nicole Neumann: “Si el hombre denuncia...”

Revivió el conflicto entre Fabián Cubero, Nicole Neumann y Mica Viciconte tras unos meses de calma y mucha paz. En esta oportunidad, fue el exfutbolista quien inició acciones legales contra su exmujer, por no regresar a tiempo con sus hijas de Europa.

Ante esta situación, Fabián Cubero dio una nota para “A la Tarde” y, en esta, declaró: “Hubo un grave incumplimiento. No se hizo lo que se había acordado”. Según el exdeportista, las vacaciones de invierno de las 3 hijas que tienen en común (Indiana, Allegra y Sienna) ya se habían pautado y dividido de forma equitativa entre las partes, pero la modelo incumplió.

Nicole Neumann en Europa con esposo e hijos.

En ese sentido, Fabián Cubero explicó que, Nicole Neumann debía regresar a la Argentina en unos días ya establecidos para que Allegra y Sienna se pudieran ir con él a Mar del Plata. Sin embargo, el viaje de la modelo se retrasó, por consiguiente, los planes que él tenía fueron obstruidos de forma abrupta y repentina.

“Dos días antes de las vacaciones me entero de esta situación”, especificó Fabián Cubero. No obstante, el exfutbolista detalló: “Se me avisó por mensaje que hubo un error con los pasajes. Ya estaba todo acordado de antemano. Mi familia en Mar del Plata esperando”.

Por último, pero no menos redundante, Fabián Cubero se refirió a las acciones legales que empezó en contra de Nicole Neumann: “Tengo los mismos derechos que la madre. Me parece una falta de respeto no poder cumplir con lo que uno pactó”.

Mica Viciconte defendió a Fabián Cubero y apuntó contra Nicole Neumann

Tras las polémicas declaraciones de Fabián Cubero contra Nicole Neumann, Mica Viciconte rompió el silencio durante una nota con “SQP”. La actual pareja del exfutbolista primero dijo: “No es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”.

Sin embargo, después Mica picanteó con esta frase: “El hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”.

Además, Mica recordó que las disputas entre Fabián y Nicole datan desde hace un buen rato: “Hace ocho años que estoy con Fabi, esto es algo que se repite todo el tiempo”.

Cabe aclarar que, hasta el momento, Nicole Neumann todavía no habló sobre los dichos de Fabián Cubero y Mica Viciconte, por lo que se espera que la modelo se defienda próximamente.