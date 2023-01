Nicole Neumann apostó por una microbikini combinada para mostrar su lado deportivo en Punta del Este

Sobre SUP (Stand Up Paddleboarding) o surf con remo, Nicole Neumann, sigue disfrutando del verano en José Ignacio (Uruguay), junto a Manu Urcera, su actual prometido y futuro esposo.

Nicole Neumann lució un vestido bohemio desde la playa. Foto: Instagram

La modelo y bailarina viene de una temporada durante estos días de verano, donde los astros se alinearon para darle una nueva felicidad, anunciando su compromiso, tras más de un año y medio de relación con el piloto de carreras.

Nicole Neumann, en Punta del Este. Foto: Instagram

En familia y gozando de Punta del Este, Nicole actualizó su cuenta de Instagram con una fotografía, donde se la ve posando con una microbikini en amarillo neón y delicados detalles en breteles y costuras en rosa eléctrico, mientras rema sobre una tabla de paddle.

Nicole Neumann sobre una tabla de paddle, luciendo una microbikini en colores neón, tendencia 2023 Foto: @nikitaneumannoficial

Panelista de varios programas de televisión, siempre está de punta en blanco con sus looks y outfits, dada su experiencia en las pasarelas y revistas de moda. Y es que, no es de esperar verla desde Punta del Este, con una microbikini bicolor, prendas las cuales, hoy, son uno de los must de este verano 2023 y necesario para salir de vacaciones.

Nicole Neumann desde José Ignacio en microbikini haciendo SUP Foto: @nikitaneumannoficial

Con el pelo tomado en una cola, una gorra tipo jockey, gafas de sol oscuras con armazón en bronce modelo Lennon o Rayban aviador, y el hermoso anillo de compromiso en la mano izquierda, es un “total look” el que luce Nicole Neumann.

Nicole Neumann posando en microbikini bicolor Foto: @nikitaneumannoficial

Delicada, femenina y ad hoc al garbo que tiene, parece una celebridad salida de grandes producciones cine, mientras goza de la temporada estival y apuesta a su lado más fitness y deportivo.

Nicole Neumann desde su Instagram realizando SUP en playas de José Ignacio (Uruguay) Foto: @nikitaneumannoficial

¿Quién es la pareja de Nicole Neumann?

Nicole Neumann anunció su compromiso en sus redes sociales y en medios digitales, después de un año y ocho meses de noviazgo. Donde reveló, además, la conversación que tuvo con sus hijas para dar este paso.

Manuel Urcera, actual novio de Nicole Neuman, es un piloto argentino de carreras automovilísticas, quien ha sido reconocido por su trayectoria a nivel nacional en las divisiones de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, logrando ser el campeón de la Clase 3 de Turismo Nacional en 2019 y 2020.