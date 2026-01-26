Ni skinny jean ni cargo: Flor Peña marcó tendencia con el pantalón de la temporada y dio cátedra de estilo

Flor Peña es una de las actrices más queridas de la Argentina. Su carisma traspasa la pantalla. Enamora corazones con cada una de las publicaciones que comparte en Instagram. Logra llevarse todos los aplausos con cada conjunto de prendas con los que posa.

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Siempre sorprende con las elecciones de sus looks y derrocha sensualidad y glamour con las prendas que viste según la ocasión. Está a la vanguardia de las últimas novedades del mundo de la moda. Siempre va por más. Destaca en cada aparición pública.

Ni skinny ni cargo: Flor Peña marcó tendencia con la prenda de la temporada y dio cátedra de estilo

Sin lugar a dudas, sabe cómo cosechar los likes de sus fans. Conoce muy bien el arte de combinar diferentes texturas, colores y diseños. En esta oportunidad, apostó por un estilo de jean que está en tendencia esta temporada y dejó de lado los skinny y pantalones cargo.

Flor Peña dio cátedra de estilo con un look urbano en tendencia. Eligió un conjunto de prendas que combinó a la perfección. La parte superior, un corpiño mega escotado con mucho brillo, y le sumó un abrigo de tela liviana. La estrella del outfit fueron unos jeans estilo balloon en tendencia. Y sumó los borcegos protagonistas del verano. El outfit se llevó todos los likes y la actriz dio cátedra de estilo.

Flor Peña apostó por el jean tendencia de la temporada y se consagró como la reina de la moda

La actriz sorprende con su carisma. Traspasa la pantalla su talento y brilla en cada oportunidad. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Las tendencias de la moda son su especialidad.

Flor Peña arrasó en Instagram con un look urbano mega tendencia. Combinó las prendas estrellas de la temporada y creó un outfit único. Con escote pronunciado y con un jean de estilo balloon. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron la publicación.