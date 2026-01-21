Ni short ni vestido: Chiara Mancuso, la ex Gran Hermano, dio cátedra de estilo con el pantalón tendencia de la temporada

Chiara Mancuso de Gran Hermano impone su estilo en cada publicación de Instagram. Allí tiene miles de seguidores que día a día esperan una nueva imagen o video. La influencer apuesta todo por looks mega jugados.

Su público es fiel y la sigue en todo proyecto nuevo que emprende. En esta ocasión, compartió las mejores postales de sus vacaciones y se llevó todos los likes. Sin lugar a dudas, pisa fuerte en la escena mediática y poco a poco ha logrado ganarse un lugar en el medio.

Chiara Mancuso de Gran Hermano marcó tendencia con el pantalón trendy de la temporada

Los escotes pronunciados nunca faltan en sus looks. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Combina prendas muy audaces y a cada outfit le pone su sello característico.

Chiara Mancuso de Gran Hermano sorprendió con una prenda tendencia del momento. Un pantalón de hilo calado, mega must. Ideal para los días de playa y lucir debajo la bikini. La influencer demostró ser una verdadera reina fashionista y se llevó los elogios de todos sus seguidores. Sin lugar a dudas, sabe cómo marcar tendencia y brillar en Instagram con looks cargados de estilo.

La ex Gran Hermano tiene un estilo único. Audaz y avasallante. No conoce fronteras a la hora de explorar las prendas más audaces de la temporada. La influencer arrasó en Instagram con un look muy audaz.

Chiara Mancuso lució un espectacular look de verano y se llevó los halagos de todos. Modelo con un pantalón tejido calado. Ideal para lucir después de la playa y llevar debajo la bikini. Los likes invadieron las imágenes y la influencer brilló con su estilo.