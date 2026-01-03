Desde Brasil, Chiara Mancuso, la ex Gran Hermano, arrasó con una bikini verde y amarilla para el infarto

Chiara de Gran Hermano suma día a día nuevos seguidores en Instagram. Tiene una actitud muy osada y conquista miradas a cada paso que da. Marca tendencia y poco a poco se ha convertido en una verdadera reina fashionista.

Muchas veces juega al límite de la censura y posa con muy poca ropa. Los must de la temporada son su perdición. No le teme a los flashes de las cámaras. Combina colores y texturas a la perfección para crear looks únicos llenos de estilo. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Desde Brasil, Chiara de Gran Hermano se llevó todos los likes con un accesorio tendencia para la playa

En Instagram cosecha suspiros. Allí comparte las producciones de fotos más jugadas. Los gritos de la moda son su especialidad. La piel es protagonista y sus fans le regalan cientos de likes. Siempre está atenta a los últimos gritos del mundo de la moda.

Desde Brasil, Chiara de Gran Hermano modeló con un traje de baño de dos piezas con los colores de la bandera de Brasil. Un look de playa ideal para disfrutar del mar, arena y sol. La parte superior, un corpiño con mucho escote y breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Lo complementó con un accesorio que este verano no puede faltar en ningún look: un sombrero en tono camel. La publicación fue todo un éxito y los likes invadieron las imágenes.

Chiara de Gran Hermano cautivó likes con un outfit de playa al límite de la censura

La exhermanita tiene un estilo único. Siempre va por más y sabe muy bien como captar la mirada de todos. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias y enamora corazones a cada paso que da.

Chiara de Gran Hermano posó con una espectacular bikini ultra diminuta con los colores de la bandera de Brasil. Lució su bronceado y se convirtió en la estrella del verano. Dio cátedra de estilo y capturo los halagos del público y se declaró fan del país vecino.