Emilia Attias tiene una actitud avasallante que la hace destacar en cada aparición pública. En Instagram tiene miles de seguidores que la siguen y le regalan cientos de likes. Sus seguidores alucinan y los mensajes de halagos invaden los videos e imágenes que comparte en Instagram.

Muchas veces juega al límite de la censura. No duda en arriesgar con outfits de alto voltaje en donde la piel es protagonista. Los must de la temporada jamás se le escapan. Los límites no se encuentran en su diccionario.

Mini falda y escote profundo: Emilia Attias lució un look total nude y marcó tendencia para el verano

Conquista miradas a cada paso que da. Combina texturas y colores a la perfección para crear conjuntos de prendas únicos. Es la reina del estilo. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad.

Emilia Attias modeló con la prenda tendencia de la temporada. Ni short ni pantalón. Un capri o bermuda tipo calza. Sin lugar a dudas, esta es la tendencia del verano 2026. Lo complementó con un top deportivo en color negro, infalible para los días de calor.

Ni short ni pantalón: Emilia Attias se sumó a la tendencia y dio cátedra de estilo con la prenda de la temporada

Sin lugar a dudas, la actriz es la reina de los must del verano. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales bien marcadas. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro bien marcado y lápiz labial en tono rosado.

Ni short ni pantalón: Emilia Attias se sumó a la tendencia y dio cátedra de estilo con la prenda de la temporada

Emilia Attias se sumó a la tendencia del verano y dio cátedra de estilo

La actriz tiene un estilo único. A cada look que elige para vestir le pone su impronta y sabe las claves para destacar y no pasar desapercibida. Sin lugar a dudas, se ha ganado un lugar en el corazón del público.

Ni short ni pantalón: Emilia Attias posó con la prenda de la temporada y se llevó todos los likes

Emilia Attias posó con una musculosa con escote pronunciado de estampado a rayas y color amarillo. El outfit lo completó con un minishort a tono y un mega cinturón Un sí o sí que no puede faltar este verano en ningún guardarropa. Los likes no se hicieron esperar y la actriz se llevó los aplausos de todos.