Emilia Attias se sumó a la tendencia del cuadrillé y dio cátedra de estilo con la prenda de la temporada

Emilia Attias conquista miradas a cada paso que da. Tiene una actitud avasallante que la hace destacar en cada aparición pública. En Instagram tiene miles de seguidores que la siguen y le regalan cientos de likes.

Combina texturas y colores a la perfección para crear conjuntos de prendas únicos. Es la reina del estilo. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Los must de la temporada jamás se le escapan. Los límites no se encuentran en su diccionario.

Emilia Attias se sumó a la tendencia del cuadrillé y marcó tendencia con un body rojo y blanco

Sus seguidores alucinan y los mensajes de halagos invaden los videos e imágenes que comparte en Instagram. Muchas veces juega al límite de la censura. No duda en arriesgar con outfits de alto voltaje en donde la piel es protagonista.

Emilia Attias compartió su look ideal para disfrutar de la playa y causó sensación. Eligió el estampado tendencia y lo lució en una prenda única. Posó con un body con mucho escote y breteles. De estampado cuadrillé en colores rojo y blanco.

Lo combinó con un minishort de jean y un cinturón negro con hebilla metalizada. Para el peinado apostó por llevar el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y resaltó sus labios con mucho brillo labial.

Emilia Attias se consagró como la reina indiscutible del verano con un outfit deslumbrante

La actriz tiene un estilo único. A cada look que elige para vestir le pone su impronta y sabe las claves para destacar y no pasar desapercibida. Sin lugar a dudas, se ha ganado un lugar en el corazón del público.

Emilia Attias lució un body con el estampado del momento. Un cuadrillé en colores rojo y blanco mega tendencia. Lució mucho escote y se llevó los likes de todo el público. Sin lugar a dudas, es una especialista en marcar tendencia.